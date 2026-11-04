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Vedalarla kutsala doğru yolculuk: Alaplı'dan 35 umreci uğurlandı

Alaplı'dan kutsal topraklara gidecek 35 umre yolcusu Kur'an tilaveti, ilahiler ve dualarla; ailelerin gözyaşları arasında uğurlandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vedalarla kutsala doğru yolculuk: Alaplı'dan 35 umreci uğurlandı

Alaplı'da dualarla uğurlama töreni

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kutsal topraklara umreye gidecek 35 yolcu, düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlandı. Tören, Merkez Camii'nde gerçekleştirildi ve katılımcılar arasında aileler, yakınlar ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

uğurlama programı:

Tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı; ardından okunan ilahiler ve edilen dualar programın duygusal atmosferini oluşturdu. Merkez Camii imamları Birol Önder ve Özcan Erez, konuşmalarında umre ibadetinin manevi önemine vurgu yaptı ve katılımcılara şu dilekte bulundu: "Bu yolculuk sadece bir seyahat değil, kalplerin arınma yolculuğudur. Rabbim ibadetlerinizi kabul, yolculuğunuzu hayırlı eylesin".

duygusal vedalar:

Uğurlama sırasında aileler ve yakınlar sevdikleriyle helalleşirken duygusal anlar yaşandı; gözyaşları ve dualar törene damga vurdu. Katılımcılar, umreye gitmenin heyecanı ve huzuruyla yola çıktı; törene katılanlar yolcuları dualarla uğurladı. 35 umre yolcusunun vedası, ilçede birlik ve manevi dayanışmanın örneği olarak not edildi.

ZONGULDAK (İHA) – ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE UMRE İBADETİNİ YERİNE GETİRMEK ÜZERE KUTSAL...

ZONGULDAK (İHA) – ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE UMRE İBADETİNİ YERİNE GETİRMEK ÜZERE KUTSAL TOPRAKLARA GİDECEK 35 KİŞİ, DÜZENLENEN PROGRAMLA DUALAR VE GÖZYAŞLARI EŞLİĞİNDE UĞURLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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