Karabük'te büyükler için kapsamlı aktif yaşam merkezi hazırlanıyor

Ergenekon Mahallesi'nde merkez sona yaklaşıyor:

Karabük Belediyesi ile hayırsever Yücel Özçelik iş birliğinde Ergenekon Mahallesi'nde hayata geçirilen Yücel ve Recep Özçelik Aktif Yaş Alma Merkezi çalışmalarında sona gelindi. Belediye tarafından tahsis edilen 3 bin metrekarelik arazi üzerinde inşa edilen tesis, iki katlı ve toplam 1.000 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak.

tesisin sunduğu hizmetler:

Merkezde; okuma ve oyun salonları, çok amaçlı etkinlik alanları, plates salonu ile psikolojik danışmanlık ve fizyoterapi hizmetlerine yönelik bölümler yer alacak. Ayrıca tesiste 70 metrekarelik açık etkinlik alanı bulunuyor. Bu düzenleme, büyüklerin sosyal, kültürel ve fiziksel ihtiyaçlarını bir arada karşılamaya yönelik olarak planlandı.

belediye ve hayırseverden değerlendirme:

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, projenin şehirdeki yaşlılara yönelik hizmet yelpazesini genişleteceğini vurguladı. Çetinkaya, "Bizim medeniyetimizde büyüğe hürmet, köklü değerlerimizin temelidir. Şehrimizin bugünlere gelmesinde emeği bulunan büyüklerimize vefamızı hizmetlerimizle göstermeyi görev biliyoruz. Bu merkezde hemşehrilerimiz sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabilecek, yeni dostluklar kurabilecek ve kendilerine yönelik hizmetlerden yararlanabilecek. Karabük’ümüze yakışan bu eseri kısa süre içinde hizmete sunacağız" dedi.

Başkan ayrıca projenin hayırsever desteğiyle gerçekleştirilmesinin önemine işaret ederek, merkezin merhum Recep Özçelik'in adını yaşatacağını söyledi: "Bu anlamlı yatırımın hayata geçirilmesine katkı sunan kıymetli hayırseverimiz Yücel Özçelik’e Karabük’ümüz adına teşekkür ediyorum. Merhum eşi Recep Özçelik’in hatırasını yaşatacak bu eser, şehrimizde dayanışmanın ve hayırseverliğin güzel bir örneği olacak. Merhum Recep Özçelik’e Allah’tan rahmet diliyor, merkezimizin büyüklerimize ve Karabük’ümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Tesisin hizmete girmesiyle birlikte büyükler için düzenlenecek kurslar, fiziksel aktivite programları ve danışmanlık hizmetleriyle hem bireysel yaşam kalitesinin artması hem de yerel dayanışmanın güçlenmesi hedefleniyor.

KARABÜK BELEDİYESİ İLE HAYIRSEVER YÜCEL ÖZÇELİK’İN İŞ BİRLİĞİNDE ERGENEKON MAHALLESİ’NDE HAYATA GEÇİRİLEN YÜCEL VE RECEP ÖZÇELİK AKTİF YAŞ ALMA MERKEZİ ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ.