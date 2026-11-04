Gençler Kapadokya'da tarih ve el sanatlarını keşfetti

Bayburt Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları kapsamında gerçekleştirilen Nevşehir gezisi, katılımcılara bölgenin hem doğal hem de kültürel dokusunu yerinde tanıma imkânı sundu. Program, gençlere tarihsel bilinç kazandırmayı ve geleneksel zanaatlarla doğrudan temas ettirmeyi amaçladı.

Peribacalarından doğal mirasa:

Gezi kapsamında gençler, Kapadokya bölgesindeki peribacalarını inceleyerek milyonlarca yılda şekillenen kaya oluşumlarının özelliklerini gözlemledi. Rehber anlatımları eşliğinde yapılan yürüyüşlerde, bölgenin jeolojik yapısına dair temel bilgiler paylaşıldı ve peri formasyonlarının yerel kültürle kurduğu ilişki üzerinde duruldu. Ayrıca katılımcılar, Hacı Bektaş Veli Müzesi'nde Hacı Bektaş Veli'nin yaşamı ve düşünce dünyasına ilişkin ayrıntılı bilgiler edindi.

Geleneksel el sanatları ve kültürel yakınlaşma:

Programın uygulamalı ayağında gençler, bir çömlek atölyesinde çamura şekil vererek çömlek yapımının aşamalarını deneyimledi. Atölye çalışmaları, el becerilerinin gelişmesine katkı sağlarken zanaatın üretim sürecini de somut olarak göstermiş oldu. Gün batımında Kapadokya semalarında görülen sıcak hava balonları ise katılımcılara bölgenin turistik simgelerinden birini gözlemleme fırsatı verdi.

Farklı duraklarıyla hazırlanan gezi programı, gençlerin Nevşehir'in doğal güzellikleri, tarihî mirası ve geleneksel el sanatları hakkında kapsamlı bir bakış kazanmasını sağladı. Etkinlik, katılımcıların yerinde öğrenme deneyimini güçlendirirken, kültürel mirasa yönelik farkındalığı artırmayı hedefledi.

AYBURT’TAN NEVŞEHİR’E KÜLTÜR GEZİSİ