Dolar 50,0168 +0,07%
Euro 56,3704 +0,78%
Bist 11.463,70 +3,99%
Altın Gram 6.514,48 +2,81%
EUR/USD 1,1269 +0,69%
Brent Petrol 101,80 -1,74%
--°

Gençler Kapadokya'da tarih ve el sanatlarını keşfetti

Bayburt Gençlik Merkezi'nin Nevşehir gezisinde gençler Kapadokya'nın peribacalarını, Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni ve çömlek atölyesini deneyimledi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Gençler Kapadokya'da tarih ve el sanatlarını keşfetti

Gençler Kapadokya'da tarih ve el sanatlarını keşfetti

Bayburt Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları kapsamında gerçekleştirilen Nevşehir gezisi, katılımcılara bölgenin hem doğal hem de kültürel dokusunu yerinde tanıma imkânı sundu. Program, gençlere tarihsel bilinç kazandırmayı ve geleneksel zanaatlarla doğrudan temas ettirmeyi amaçladı.

Peribacalarından doğal mirasa:

Gezi kapsamında gençler, Kapadokya bölgesindeki peribacalarını inceleyerek milyonlarca yılda şekillenen kaya oluşumlarının özelliklerini gözlemledi. Rehber anlatımları eşliğinde yapılan yürüyüşlerde, bölgenin jeolojik yapısına dair temel bilgiler paylaşıldı ve peri formasyonlarının yerel kültürle kurduğu ilişki üzerinde duruldu. Ayrıca katılımcılar, Hacı Bektaş Veli Müzesi'nde Hacı Bektaş Veli'nin yaşamı ve düşünce dünyasına ilişkin ayrıntılı bilgiler edindi.

Geleneksel el sanatları ve kültürel yakınlaşma:

Programın uygulamalı ayağında gençler, bir çömlek atölyesinde çamura şekil vererek çömlek yapımının aşamalarını deneyimledi. Atölye çalışmaları, el becerilerinin gelişmesine katkı sağlarken zanaatın üretim sürecini de somut olarak göstermiş oldu. Gün batımında Kapadokya semalarında görülen sıcak hava balonları ise katılımcılara bölgenin turistik simgelerinden birini gözlemleme fırsatı verdi.

Farklı duraklarıyla hazırlanan gezi programı, gençlerin Nevşehir'in doğal güzellikleri, tarihî mirası ve geleneksel el sanatları hakkında kapsamlı bir bakış kazanmasını sağladı. Etkinlik, katılımcıların yerinde öğrenme deneyimini güçlendirirken, kültürel mirasa yönelik farkındalığı artırmayı hedefledi.

AYBURT’TAN NEVŞEHİR’E KÜLTÜR GEZİSİ

AYBURT’TAN NEVŞEHİR’E KÜLTÜR GEZİSİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fethiye'de festival korteji renkli anlara ev sahipliği yaptı
images

Gastrofest'te MSKÜ öğrencileri uluslararası arenada ödüllerle döndü
images

Efeler'de engelsiz yaşam merkezleriyle özel bireylere ücretsiz destek
images

Sanat ve bilim lösemiye ışık tuttu: Gör Beni sergisi umutları gündeme taşıdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Irlamaz 2. etap sözünün 2027'de tamamlanacağını açıkladı

Sivas’ta satılmak üzere ele geçirilen Aziz Mor Gabriel portresi güvenceye alındı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

DTO'dan Çin'e büyüme hamlesi: Denizli tekstilinin Guangzhou'ya açılımı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı