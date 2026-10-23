Minik öğrencilerden GKV anaokulunda cumhuriyetin 103. yılına coşkulu başlangıç

Program coşkuyla başladı:

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Anaokulu, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yılı kutlamalarına görkemli bir başlangıç yaptı. Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; salon, günün anlamına uygun duygusal ve coşkulu bir atmosferle doldu.

Etkinliğe GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Av. Aysel Tokatlı, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Küçükkınacı, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt, GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, GKV Özel Liseleri Müdürü Murat Öngen ve GKV Genel Sekreteri Feray Karaca ile çok sayıda davetli katıldı.

Minikler sahnede:

Törenin en dikkat çekici bölümü, minik öğrencilerin sahnelediği "Geçmişten Geleceğe Mektuplar" ve "Mektuplar Geleceğe Ulaşıyor" adlı drama gösterileriydi. Çocukların bakış açısından Cumhuriyetin eğitim, bilim, sanat ve özgür düşünceye kattığı değerlerin ele alındığı performans, izleyicilerden büyük alkış aldı ve salonda duygusal anlar yaşattı.

Drama gösterileri sonrasında müzik korosunun seslendirdiği eserler programa renk kattı; etkinlik, coşkulu bir şekilde 10. Yıl Marşı ile sona erdi.

Eğitim kadrosuna teşekkür:

GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen, idareci ve velilere teşekkür etti. Gürsel sözlerinde, görsel ve sanatsal zenginliğiyle öne çıkan programın hazırlanmasında başta Drama Öğretmeni Dilek Özkülekçi, Müzik Öğretmeni Ahmetcan Çeteci ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Meryem Gürsel olmak üzere; destek veren Sınıf Öğretmenleri Sibel Sarıbaş ve Beyza İlbay, Partner Öğretmenler Emine Akpolat ve Ebru Cehan ile okul yönetimine şükranlarını iletti.

Okul yöneticileri ve protokol üyeleri, gösteride sahne alan minik öğrencileri kutlayıp başarı dileklerini iletti; velilere de etkinliklere verdikleri destek nedeniyle teşekkür edildi.

Program, günün anısına protokol üyeleri, idareciler ve öğretmenlerin katıldığı hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. GKV bünyesindeki kutlama etkinliklerinin hafta boyunca devam edeceği bildirildi.

GKV ÖZEL ANAOKULUNDAN CUMHURİYET’İN 103. YILINA YAKIŞIR KUTLAMA