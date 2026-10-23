Rams Park'ta 18. derbi: geçmiş 17 maçın bilançosu

RAMS Park'ta derbi geçmişi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında pazartesi günü oynanacak maç, RAMS Park'taki 18. derbi niteliğini taşıyor. Aslantepe'nin açıldığı 2011'den bu yana burada 17 kez karşı karşıya gelen iki takımın maçları, hem sonuçlar hem de zaman zaman sürpriz skorlarla dikkat çekti.

istatistikler ve genel değerlendirme:

RAMS Park'ta geride kalan 17 derbide Galatasaray 6 galibiyet alırken, Fenerbahçe 5 kez kazandı ve 6 karşılaşma berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Galatasaray'ın attığı gol sayısı 19, Fenerbahçe'nin ise 13. Son yıllarda sahadan farklı skorlarla ayrılan karşılaşmalar da yaşandı; özellikle 04.06.2023 ve 26.04.2026 tarihli maçlarda Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrıldı.

RAMS Park'ta oynanan maç sonuçları:

2010-2011 Süper Lig - 18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2011-2012 Süper Lig - 07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1

2011-2012 Süper Lig Süper Final - 22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2012-2013 Süper Lig - 16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

2013-2014 Süper Lig - 06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0

2014-2015 Süper Lig - 18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

2015-2016 Süper Lig - 13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2016-2017 Süper Lig - 23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

2017-2018 Süper Lig - 22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2018-2019 Süper Lig - 02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

2019-2020 Süper Lig - 28.09.2019 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2020-2021 Süper Lig - 27.09.2020 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2021-2022 Süper Lig - 21.11.2021 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2022-2023 Süper Lig - 04.06.2023 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0

2023-2024 sezonu - 19.05.2024 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

2024-2025 sezonu - 24.02.2025 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2025-2026 sezonu - 26.04.2026 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0

Genel tabloya bakıldığında RAMS Park'taki derbiler, zaman zaman dengeli sonuçlar ve düşük skorlu beraberliklerle şekillenirken, belirli dönemlerde farklı galibiyetlere de sahne oldu. Pazartesi günü oynanacak 18. randevu, bu istatistiklerin yeni bir bölümünü yazacak.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 9. HAFTASINDA GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ HEYECANI PAZARTESİ GÜNÜ YAŞANACAK.