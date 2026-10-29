Dolar 49,8323 +0,06%
Euro 55,5367 -0,07%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.466,90 -0,38%
EUR/USD 1,1123 -0,30%
Brent Petrol 109,92 -1,54%
--°

Kemerdamları'nda dere temizliğiyle taşkın riski azaltıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ, Salihli Kemerdamları Mahallesi'nde yaklaşık 2 kilometrelik dereyi temizleyip genişleterek taşkın riskini azalttı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kemerdamları'nda dere temizliğiyle taşkın riski azaltıldı

Dere temizliği ve genişletme çalışması:

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Salihli ilçesine bağlı Kemerdamları Mahallesi'nde geçmiş dönemlerde yoğun yağışlarda taşkına neden olan dere yatağında çalışma yaptı. Ekipler, yaklaşık 2 bin metrelik hatta biriken malzemeleri temizleyip dere tabanında düzenleme ve genişletme uyguladı.

Yapılan müdahaleyle su akışının rahatlatılması ve mahallede muhtemel taşkın riskinin azaltılması hedefleniyor. Çalışma, yağışlı dönemler başlamadan önce tamamlanarak olası olumsuzlukların önüne geçilmesine öncelik verildi.

Çalışmanın kapsamı ve yöntemleri:

MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sırasında dere yatağında biriken moloz, bitki kalıntısı ve diğer materyaller temizlendi. Dere tabanında yapılan düzenleme ile suyun akışının kolaylaşması sağlandı; ayrıca kanal genişletme çalışmalarıyla yağış anında suyun tahliyesi için kapasite artırıldı.

Yetkililer, müdahalenin teknik olarak taban temizliği ve yatak genişletme işlemlerini kapsadığını ve bu sayede yağış öncesi risklerin azaltılmasının amaçlandığını vurguladı.

Yerel talepler ve yetkililerin açıklamaları:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, muhtar ve vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmanın başlatıldığını belirterek, "Halkımızın taleplerine kulak veriyor, sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üretiyoruz. Salihli ilçemiz Kemerdamları Mahallesi’nde geçmişte yaşanan taşkın riskine karşı harekete geçtik. Muhtarımızın ve mahalle sakinlerimizin talebi doğrultusunda, yaklaşık 2 bin metrelik dere yatağında taban temizliği ve genişletme çalışmasını kısa sürede tamamladık. Dere yatağını daha sağlıklı ve güvenli hale getirerek mahallemizi muhtemel risklere karşı koruma altına aldık. Halkımızın huzuru, güvenliği ve mutluluğu için 17 ilçemizde durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

MASKİ Salihli İlçe Şefi Lütfi Ersöz ise çalışmaların muhtarın talebi üzerine başlatıldığını ifade ederek, "Geçtiğimiz nisan ve mayıs aylarında yağan yağışların ardından belirtilen derenin temizliğini Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerimizle gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 2 bin metrelik dere hattında taban temizliği yaparak su akışını daha sağlıklı hale getirdik" diye konuştu.

Cemaatin ve muhtarlığın beklentisine değinen Kemerdamları Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız, "Geçen yıl son yağan yağmurlarda sular ağıllara kadar girmişti. Belediye Başkanımız sesimizi duydu ve yeni yağışlar başlamadan deremiz hızlı bir şekilde temizlendi. Kendisine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini Nesibe Kurt de evlerinin dere yatağına yakın olduğunu, geçmişte sellerin ve taşkınların etkisinde kaldıklarını belirterek, "Evimiz sellerin ve taşkınların etkisinde kaldı. MASKİ ekiplerimiz geldi, dere yatağımızı genişletti. Çok güzel bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün, kent genelinde dere yataklarında temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürerek yağışlı dönemlerde yaşanabilecek olumsuzlukları önlemeyi amaçladığı bildirildi.

Geçmişte taşkınlar yaşanan dere temizlendi

Geçmişte taşkınlar yaşanan dere temizlendi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Budakören şelalesinde kaya duvarında dalgalanan dev Türk bayrağı
images

Akdeniz'de yağmur sonrası aksiyon: ekipler 6 mahallede tahliyeye başladı
images

Turgutlu'da Türkmen Yolu sıcak asfaltla esnafa rahatlık getiriyor
images

Ömerli Barajı'nda oltalar en büyük sazanı yakalamak için yarıştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dörtyol'da trenle çarpışma: otomobildeki 2 kişi yaralandı

Balıkesir'de cumhuriyet coşkusu: 103. yılda birlik ve sahiplenme vurgusu

Kadışehri'nde direksiyon hakimiyeti kaybolan mikser metrelerce sürüklendi

Altın Portakal'da yarışan yapımlar seyirciyle buluştu

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek