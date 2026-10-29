Kemerdamları'nda dere temizliğiyle taşkın riski azaltıldı

Dere temizliği ve genişletme çalışması:

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Salihli ilçesine bağlı Kemerdamları Mahallesi'nde geçmiş dönemlerde yoğun yağışlarda taşkına neden olan dere yatağında çalışma yaptı. Ekipler, yaklaşık 2 bin metrelik hatta biriken malzemeleri temizleyip dere tabanında düzenleme ve genişletme uyguladı.

Yapılan müdahaleyle su akışının rahatlatılması ve mahallede muhtemel taşkın riskinin azaltılması hedefleniyor. Çalışma, yağışlı dönemler başlamadan önce tamamlanarak olası olumsuzlukların önüne geçilmesine öncelik verildi.

Çalışmanın kapsamı ve yöntemleri:

MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sırasında dere yatağında biriken moloz, bitki kalıntısı ve diğer materyaller temizlendi. Dere tabanında yapılan düzenleme ile suyun akışının kolaylaşması sağlandı; ayrıca kanal genişletme çalışmalarıyla yağış anında suyun tahliyesi için kapasite artırıldı.

Yetkililer, müdahalenin teknik olarak taban temizliği ve yatak genişletme işlemlerini kapsadığını ve bu sayede yağış öncesi risklerin azaltılmasının amaçlandığını vurguladı.

Yerel talepler ve yetkililerin açıklamaları:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, muhtar ve vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmanın başlatıldığını belirterek, "Halkımızın taleplerine kulak veriyor, sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üretiyoruz. Salihli ilçemiz Kemerdamları Mahallesi’nde geçmişte yaşanan taşkın riskine karşı harekete geçtik. Muhtarımızın ve mahalle sakinlerimizin talebi doğrultusunda, yaklaşık 2 bin metrelik dere yatağında taban temizliği ve genişletme çalışmasını kısa sürede tamamladık. Dere yatağını daha sağlıklı ve güvenli hale getirerek mahallemizi muhtemel risklere karşı koruma altına aldık. Halkımızın huzuru, güvenliği ve mutluluğu için 17 ilçemizde durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

MASKİ Salihli İlçe Şefi Lütfi Ersöz ise çalışmaların muhtarın talebi üzerine başlatıldığını ifade ederek, "Geçtiğimiz nisan ve mayıs aylarında yağan yağışların ardından belirtilen derenin temizliğini Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerimizle gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 2 bin metrelik dere hattında taban temizliği yaparak su akışını daha sağlıklı hale getirdik" diye konuştu.

Cemaatin ve muhtarlığın beklentisine değinen Kemerdamları Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız, "Geçen yıl son yağan yağmurlarda sular ağıllara kadar girmişti. Belediye Başkanımız sesimizi duydu ve yeni yağışlar başlamadan deremiz hızlı bir şekilde temizlendi. Kendisine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini Nesibe Kurt de evlerinin dere yatağına yakın olduğunu, geçmişte sellerin ve taşkınların etkisinde kaldıklarını belirterek, "Evimiz sellerin ve taşkınların etkisinde kaldı. MASKİ ekiplerimiz geldi, dere yatağımızı genişletti. Çok güzel bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün, kent genelinde dere yataklarında temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürerek yağışlı dönemlerde yaşanabilecek olumsuzlukları önlemeyi amaçladığı bildirildi.

Geçmişte taşkınlar yaşanan dere temizlendi