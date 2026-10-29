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Kemerdamları'nda dere yatağı temizlendi, taşkın riski azaltıldı

Manisa Büyükşehir ve MASKİ ekipleri, Salihli Kemerdamları Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin metrelik dere yatağını temizleyip genişleterek taşkın riskini azalttı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Kemerdamları'nda dere yatağı temizlendi, taşkın riski azaltıldı

Kemerdamları'nda dere temizliği ve genişletme:

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Kemerdamları Mahallesinde geçmişte yoğun yağışlar sırasında yaşanan taşkınlara karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ ekipleri harekete geçti. Mahallede, taşkınlara yol açan dere yatağında yürütülen çalışma kapsamında yaklaşık 2 bin metrelik hatta temizlik ve genişletme işlemleri yapıldı.

uygulama ve hedeflenen sonuçlar:

MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, derenin tabanında biriken malzemeleri temizleyip akışı rahatlatacak düzenlemeler gerçekleştirdi. Yapılan müdahaleyle özellikle yağışlı dönemlerde suyun tahliyesinin kolaylaştırılması ve mahallede olası taşkın riskinin azaltılması amaçlandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, muhtar ve vatandaş talepleri doğrultusunda çalışmanın başlatıldığını belirterek, mahalleyi muhtemel risklere karşı korumayı hedeflediklerini söyledi. Dutlulu, halkın taleplerine hızlı ve kalıcı çözümler ürettiklerini vurguladı.

mahalleden geri dönüşler ve planlama:

MASKİ Salihli İlçe Şefi Lütfi Ersöz, çalışmanın muhtarın talebi üzerine yapıldığını belirterek, "Geçtiğimiz nisan ve mayıs aylarında yağan yağışların ardından belirtilen derenin temizliğini Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerimizle gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 2 bin metrelik dere hattında taban temizliği yaparak su akışını daha sağlıklı hale getirdik" dedi.

Kemerdamları Mahallesi Muhtarı Ahmet Ayyıldız, geçen yılki yağışlarda suların ağıllara kadar ulaştığını hatırlatarak, belediyenin müdahalesiyle derenin yeni yağışlar öncesi hızlıca temizlendiğini ve yetkililere teşekkür etti. Mahalle sakini Nesibe Kurt ise evlerinin dere yatağına yakın olması nedeniyle geçmişte sellerden etkilendiklerini, yapılan genişletme çalışmasının olumlu sonuç verdiğini belirtti.

Yetkililer, MASKİ Genel Müdürlüğü'nün kent genelinde dere yataklarındaki temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürdüğünü, amaçlarının yağışlı dönemlerde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek olduğunu ifade etti.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE GEÇMİŞTE YOĞUN YAĞIŞLARDA TAŞKINLARIN YAŞANDIĞI KEMERDAMLARI...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE GEÇMİŞTE YOĞUN YAĞIŞLARDA TAŞKINLARIN YAŞANDIĞI KEMERDAMLARI MAHALLESİ’NDEKİ DERE YATAĞI, MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE MASKİ EKİPLERİ TARAFINDAN TEMİZLENİP GENİŞLETİLDİ. YAKLAŞIK 2 KİLOMETRELİK HATTA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMAYLA SU AKIŞININ RAHATLATILMASI VE MAHALLEDE OLASI TAŞKIN RİSKİNİN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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