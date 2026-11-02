Dolar 49,9671 +0,07%
Euro 55,9098 +0,34%
Bist 10.759,56 -3,63%
Altın Gram 6.300,93 +0,60%
EUR/USD 1,1186 +0,18%
Brent Petrol 110,02 -3,01%
--°

Dallıkavak tüneliyle Erzurum-Rize hattında zaman ve maliyet avantajı

Dallıkavak Tüneliyle Erzurum-Rize bağlantısı 4,6 km kısaldı; yolculuk 20 dakikadan 5'e düştü, yılda 103,7 milyon lira ve 1.334 ton karbon tasarrufu.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Dallıkavak tüneliyle Erzurum-Rize hattında zaman ve maliyet avantajı

tünel ve bağlantı yolları hizmete açıldı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hizmete açılan Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yollarıyla Erzurum ile Rize arasındaki güzergahta mevcut yolun 4,6 kilometre kısaldığını bildirdi.

güzergah ve seyahat süresi:

Bakan Uraloğlu, "2 bin 349 metre rakımdaki Dallıkavak Geçidi’nin sert rüzgârını, yoğun karını ve sekiz keskin virajını geride bırakarak sürücülerimize daha güvenli ve konforlu bir geçiş sağladık. Seyahat süresini 20 dakikadan 5 dakikaya düşürdüğümüz projemizle zamandan ve akaryakıttan yılda toplam 103,7 milyon lira tasarruf edeceğiz. Yıllık karbon salımını bin 334 ton azaltacak tünelimizle Erzurum’un doğal güzelliklerini korurken Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu arasındaki ulaşımı da güçlendiriyoruz" dedi.

tasarruf ve bölgesel etki:

Proje, hem sürüş güvenliğini artırmayı hem de ulaşım maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. 4,6 kilometrelik kısalma ve süredeki azalma, bölge içi bağlantılarda zaman tasarrufu sağlarken, belirtilen 103,7 milyon liralik yıllık tasarruf ve bin 334 tonluk karbon azaltımı çevresel hedeflere de katkı sunacak.

Bakanın açıklaması, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu arasındaki ulaşım ağının güçlendirilmesine yönelik adımların bir parçası olarak değerlendirildi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKAN ABDULKADİR URALOĞLU, HİZMETE AÇILAN DALLIKAVAK TÜNELİ VE BAĞLANTI...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKAN ABDULKADİR URALOĞLU, HİZMETE AÇILAN DALLIKAVAK TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI İLE ERZURUM’U RİZE’YE BAĞLAYAN GÜZERGAHTA MEVCUT YOLU 4,6 KİLOMETRE KISALTTIĞINI İFADE ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzurum'da sigortalı profilinde 185 bin 901 kişi kayıtlı
images

Felç riskine karşı uyanık kaldı: şah damarı ameliyatını konuşarak geçirdi
images

Gebelik eğitimini tamamlayan adaylar sertifikalarını aldı
images

Otuz yıl sonra kabri başında anma: Abdullah Çatlı yad edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ borsasında yeni döneme genç ve şeffaf bir vizyon

Nilüfer'e 2 bin m2'lik squash merkezi: Türkiye'nin en büyüğü faaliyete geçti

Divan şiirinde kadının sesi: nesneden özneye bir bakış

Esnaf ve vatandaş bilgilendirildi: Bozüyük'te 46 kişiye dolandırıcılık uyarısı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı