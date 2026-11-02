Dallıkavak tüneliyle Erzurum-Rize hattında zaman ve maliyet avantajı

tünel ve bağlantı yolları hizmete açıldı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hizmete açılan Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yollarıyla Erzurum ile Rize arasındaki güzergahta mevcut yolun 4,6 kilometre kısaldığını bildirdi.

güzergah ve seyahat süresi:

Bakan Uraloğlu, "2 bin 349 metre rakımdaki Dallıkavak Geçidi’nin sert rüzgârını, yoğun karını ve sekiz keskin virajını geride bırakarak sürücülerimize daha güvenli ve konforlu bir geçiş sağladık. Seyahat süresini 20 dakikadan 5 dakikaya düşürdüğümüz projemizle zamandan ve akaryakıttan yılda toplam 103,7 milyon lira tasarruf edeceğiz. Yıllık karbon salımını bin 334 ton azaltacak tünelimizle Erzurum’un doğal güzelliklerini korurken Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu arasındaki ulaşımı da güçlendiriyoruz" dedi.

tasarruf ve bölgesel etki:

Proje, hem sürüş güvenliğini artırmayı hem de ulaşım maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. 4,6 kilometrelik kısalma ve süredeki azalma, bölge içi bağlantılarda zaman tasarrufu sağlarken, belirtilen 103,7 milyon liralik yıllık tasarruf ve bin 334 tonluk karbon azaltımı çevresel hedeflere de katkı sunacak.

Bakanın açıklaması, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu arasındaki ulaşım ağının güçlendirilmesine yönelik adımların bir parçası olarak değerlendirildi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKAN ABDULKADİR URALOĞLU, HİZMETE AÇILAN DALLIKAVAK TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI İLE ERZURUM’U RİZE’YE BAĞLAYAN GÜZERGAHTA MEVCUT YOLU 4,6 KİLOMETRE KISALTTIĞINI İFADE ETTİ.