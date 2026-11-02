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İşe gidiş saatinde Diyarbakır üç ana bulvarda kilometrelerce araçla tıkandı

Diyarbakır’da sabah saatlerinde Elazığ, Urfa ve Silvan bulvarlarında artan yoğunluk nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu ve şehir içi ulaşım aksadı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:48

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Aslı Han

İşe gidiş saatinde Diyarbakır üç ana bulvarda kilometrelerce araçla tıkandı

Trafik sabah saatlerinde durdu:

Sabah mesai saatlerinin başlamasıyla birlikte Diyarbakır’da kent içi ulaşımda ciddi aksama yaşandı. Elazığ, Urfa ve Silvan bulvarları kent bağlantı noktaları olmaları nedeniyle yoğunluğun odağı haline geldi ve yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Yoğunluğun görünümü ve etkileri:

Üç bulvarda birden artan araç sayısı, trafik akışını yavaşlattı; trafik haritasında ilgili güzergâhlar kırmızıya döndü. İşe ve okula gidenler, sabah saatlerinde ulaşımdaki gecikmeler nedeniyle planlarını ertelemek zorunda kaldı. Çok sayıda araç aynı saat diliminde yollarda olması, kavşaklarda tıkanıklıklara ve bekleme sürelerinin uzamasına yol açtı.

Kısa değerlendirme ve olası sonuçlar:

Bu tür yoğunluklar, kent içi ulaşımda verimliliği düşürürken toplu taşıma ve acil müdahale araçlarının seyrini de zorlaştırabilir. Trafikte yaşanan gecikmeler ekonomik ve günlük yaşam akışı üzerinde anlık kesintiler oluşturur; uzun vadede alternatif güzergâh planlaması ve trafik yönetimi önlemlerinin önemini gösterir.

Elazığ, Urfa ve Silvan bulvarları gibi ana arterlerde görülen tıkanıklıklar, yoğun saatlerde şehir içi ulaşımın hassasiyetini ortaya koyuyor ve yetkin planlama gerektirdiğini hatırlatıyor.

DİYARBAKIR&#039;DA, URFA, SİLVAN VE ELAZIĞ BULVARINDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELİRKEN, KİLOMETRELERCE...

DİYARBAKIR'DA, URFA, SİLVAN VE ELAZIĞ BULVARINDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELİRKEN, KİLOMETRELERCE ARA KUYRUĞU OLUŞTU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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