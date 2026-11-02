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Çocuklara ter testi hizmeti Kütahya şehir hastanesinde başladı

Kütahya Şehir Hastanesi'nde çocuklara kistik fibrozis tanısında kullanılan ter testi hizmeti Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Polikliniği'nde başladı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Serkan Varol

Çocuklara ter testi hizmeti Kütahya şehir hastanesinde başladı

Kütahya şehir hastanesinde ter testi uygulaması başlatıldı

Kütahya Şehir Hastanesi'nde, çocuk hastalar için ter testi hizmeti sunulmaya başlandı. Hizmet, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ve Kütahya Şehir Hastanesi Başhekimliği destekleriyle hayata geçirildi ve uygulama Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Polikliniği'nde veriliyor. Testi, KSBÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ahmet Türkeli gerçekleştiriyor.

hangi vakalarda tercih ediliyor:

Ter testi özellikle kistik fibrozis tanısında önemli rol oynuyor. Genetik bir hastalık olan kistik fibroziste, ter ve mukus üreten bezlerin hücrelerindeki anormallik nedeniyle akciğer, pankreas ve diğer organlarda yoğun, yapışkan mukus birikimi görülebiliyor. Test öncelikle yenidoğan tarama programında kistik fibrozis şüphesi saptanan bebekler ile tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları, büyüme ve gelişme geriliği gibi belirtileri olan çocukların değerlendirilmesinde kullanılıyor.

ter testi nasıl uygulanıyor:

Uygulama öncesinde, 24 saat boyunca çocuğun cildine losyon, krem veya yağ sürülmemesi gerekiyor; açlık ya da özel bir diyet şartı bulunmuyor. İlk aşamada çocuğun ön koluna pilokarpin adlı terletici madde, elektrotlar aracılığıyla hafif elektrik akımı eşliğinde uygulanıyor. Bu işlem yaklaşık 5 dakika sürüyor. Bölge temizlendikten sonra özel bir ter toplama bandı veya Macroduct sistemi yerleştiriliyor ve ter toplama işlemi yaklaşık 25–30 dakika devam ediyor. Toplanan örneklerdeki klorür düzeyi ölçülerek tanı değerlendirmesine katkı sağlanıyor.

Hastanede başlatılan uygulama ile kistik fibrozis ve ter testi gerektiren klinik durumların teşhis süreçlerine katkı sunulması, erken tanı imkânlarının geliştirilmesi ve çocuk hastaların bu hizmete erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİNDE ÇOCUKLARA YÖNELİK TER TESTİ HİZMETİ BAŞLADI

KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİNDE ÇOCUKLARA YÖNELİK TER TESTİ HİZMETİ BAŞLADI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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