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Harput'ta kalenin eteklerinde koruma altındaki dağ keçileri görüldü

Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde nesli tükenme tehdidi altındaki dağ keçileri, Harput Kalesi eteklerinde yiyecek ararken vatandaşlar tarafından görüntülendi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:48

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Aslı Han

Harput'ta kalenin eteklerinde koruma altındaki dağ keçileri görüldü

harput mahalle merkezinde beklenmedik ziyaret:

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde koruma altındaki dağ keçileri, Harput Kalesi civarında yiyecek ararken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kaleye yakın bölgede sürü halinde görülen hayvanlar, cep telefonlarına yansıyan görüntülerde sakin bir şekilde dolaşıyordu.

görüntülerin kaydedilmesi ve izleyenlerin gözlemleri:

Harput Kalesi eteklerinden geçen vatandaşlar, dağ keçilerinin kalabalık oluşturacak kadar sayıda olmadığını fakat sürü halinde hareket ettiklerini belirtti. Görüntülerde hayvanların yiyecek aradığı görülürken, bir süre sonra dağ keçileri bölgeden uzaklaşıp gözden kayboldu.

Nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçilerinin yerleşim bölgelerine yakın alanlarda görülmesi, hem koruma hem de insan-hayvan etkileşimi açısından dikkat çekti.

Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntüler, bölgedeki doğal yaşamın yerleşim alanlarına zaman zaman yaklaştığını gösterirken, yetkililerin ve koruma çalışmaları yürüten kurumların varlığı bu tür türlerin korunmasında önem taşıyor.

ELAZIĞ’DA KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİLERİ YİYECEK ARARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

ELAZIĞ’DA KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİLERİ YİYECEK ARARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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