barınağın neşesi oldu: yaralı karga balıkçıların maskotu haline geldi

balıkçı barınağının yeni sakini

Samsun’un İlkadım ilçesindeki balıkçı barınağında bir karga, amatör balıkçıların ve barınaktaki vatandaşların ilgisini çekerek kısa sürede maskot haline geldi. Masalara konup yemeklere ortak olan ve insanlardan korkmayan bu karga, hem sevimli tavırları hem de barınaktaki hayatına kattığı hareketle dikkat çekiyor.

bulunuşu ve tedavi süreci:

Barınaktaki görevliler ve vatandaşlar, karganın hikâyesinin 14 Temmuz 2024 tarihine dayandığını aktarıyor. Mesut Şahin, karganın o tarihte küçük ve yaralı halde Samsun Atatürk Bulvarı'nda bulunduğunu söyleyerek, barınaktaki görevli Murat’ın onu tesadüfen alıp tüm tedavilerini üstlendiğini belirtti. Şahin, karganın pek çok zorluk atlattığını; araba çarpması, ağaçta asılı kalma, tırnak kaybı ve hastalık gibi durumlarla karşılaştığını anlattı. Şahin, bu zorlu sürecin ardından karganın iyileştiğini ve barınakta özgürlüğü kısıtlanmadan yaşamaya devam ettiğini vurguladı.

Mesut Şahin, karganın ‘‘bizim canımız ciğerimiz’’ olduğunu söyleyerek, barınaktakilerin topyekûn bir bakım süreci yürüttüğünü ve asıl kahramanın Murat olduğunu ifade etti. Ayrıca karganın sahip olduğu özgürlüğün korunduğu; karnı acıktığında kendisinin gelip yemek aradığı belirtildi.

günlük hayatı ve barınaktaki ilişkileri:

Emekli öğretmen Ruhi Seren, karganın neredeyse her gün barınaktaki kulübeleri ziyaret ettiğini, kedilerle oynadığını ve açık kulübelerin çoğuna girip çıkan bir alışkanlık edindiğini anlattı. Seren, karga içeride kapı kapalıyken camı tıklatarak adeta ‘içeri alın beni’ diye işaret ettiğini ve son dört gündür kendi kulübesini düzenli ziyaret ettiğini söyledi.

Barınaktaki diğer amatör balıkçılar da kargayla kurdukları ilişkiyi anlattı. Osman Yamak, kargayı her gördüğünde beslediğini; karganın etrafında tur atıp tekrar geri döndüğünü, bazen teknelere çıktığını ve artık kendileri için bir eğlence kaynağı olduğunu ifade etti. Yamak, merhum Recep abinin martıları besleme geleneğinin hatırasının şimdi bu kargada yaşadığını, pilav ve özel olarak getirdikleri peynirin karganın favorileri arasında olduğunu söyledi.

Barınakta çalışan ve vakit geçiren herkes, karganın hem sosyal bir unsur hem de moral kaynağı olduğunu belirtiyor. Onu sevmek ve beslemek, barınak gündelik yaşamının yeni bir parçası haline gelmiş durumda. Karganın özgürlüğüne saygı gösterilirken, ihtiyaç duyduğunda tedavisinin devam edeceği ve barınaktaki insanların onu korumaya devam edeceği vurgulanıyor.

Üçüncü yazlarını birlikte geçirdiklerini söyleyen barınak sakinleri, karganın varlığının hem rutinleri renklendirdiğini hem de komşuluk dayanışmasını güçlendirdiğini ifade ediyor. Şu an iyi durumda olan karga, barınağın maskotu ve neşe kaynağı olarak yaşamını sürdürüyor.

SAMSUN'UN İLKADIM İLÇESİNDEKİ BALIKÇI BARINAĞINI MESKEN EDİNEN "ŞAKİR" İSİMLİ KARGA, AMATÖR BALIKÇILARIN MASKOTU OLDU