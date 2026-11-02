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Kütahya'da üç katmanlı emek: 30 yılını aşan 38 sağlık çalışanı onurlandırıldı

Kütahya Şehir Hastanesi'nde sağlık alanında 30 yılı aşkın emek veren 38 hekim, ebe, hemşire ve destek personeline teşekkür belgeleri takdim edildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kütahya'da üç katmanlı emek: 30 yılını aşan 38 sağlık çalışanı onurlandırıldı

Kütahya'da üç katmanlı emek: 30 yılını aşan 38 sağlık çalışanı onurlandırıldı

Kütahya Şehir Hastanesi'nde sağlık sektöründe 30 yılı aşkın süreyle görev yapan hekim, ebe, hemşire ve destek hizmetleri personeli için bir teşekkür programı düzenlendi. Etkinlik, uzun yıllar boyunca sürdürülen emeklerin görünür kılınması ve kurum içi deneyimin takdir edilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Duygusal anlar ve kıdemli hekimlerin alkışı:

Programda meslek hayatlarında 30 yılı aşkın hizmeti geride bırakan 38 personele teşekkür belgeleri takdim edildi. Yıllarca Kütahya’da sağlık hizmeti sunan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nurkan Turgut Çırmıktılı ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Himmet Hatiboğlu programa katılan sağlık personeli tarafından ayakta alkışlandı. Bu anlar, meslektaşlar arasında saygı ve bağlılığın simgesi olarak kayda geçti.

Başhekimden vurgular:

Kütahya Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Şişman, törende uzun yıllar görev yapan sağlık personelinin tecrübe ve birikimlerinin sağlık hizmetlerinin kalitesine önemli katkı sunduğunu belirtti. Şişman, "İlimizdeki sağlık hizmetlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesinde bugüne kadar yapmış oldukları hizmet ve katkılarından dolayı mesai arkadaşlarımız, abilerimiz ve ablalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kurumsal takdir ve gelecek mesajı:

Etkinlik, hastane yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi ve sağlık çalışanlarının uzun yıllara yayılan katkıları kamuoyu önünde onurlandırıldı. Program, mesleki tecrübenin kurum içindeki değeri üzerine vurgu yaptı.

KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİNDE 30 YILI AŞKIN SÜREDİR GÖREV YAPAN 38 PERSONELE TEŞEKKÜR...

KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİNDE 30 YILI AŞKIN SÜREDİR GÖREV YAPAN 38 PERSONELE TEŞEKKÜR BELGESİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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