Dalyan'da tekneler sıfır emisyona hazırlanıyor: 200 milyon TL hibe ayrıldı

Geçiş zorunlu hale getirildi:

Muğla'nın Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalları'nda faaliyet gösteren ticari deniz araçlarının iki yıl içerisinde sıfır emisyonlu elektrikli motor sistemlerine geçmesi, 17 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenlemeyle zorunlu kılındı. Konu, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalları İdare Kurulu Toplantısı'nda ele alındı.

200 milyon TL hibe ve uygulama ortakları:

Tekne işletmecilerinin dönüşümünü hızlandırmak amacıyla 200 milyon TL tutarında bir bütçe ayrıldı. Kaynak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) iş birliğiyle oluşturuldu ve ilk etapta tekne esnafına doğrudan hibe olarak tahsis edilecek.

Standart tipler ve destek oranları:

Kanal trafiğini düzenlemek amacıyla deniz araçları üç standart tipe ayrılacak: 24, 32 ve 54 yolcu kapasiteli tekneler. İki işletmecinin birleşerek 54 yolcu kapasiteli bir katamarana geçmesi halinde yüzde 70 hibe desteği sağlanacak. Bireysel dönüşümde ise 24 veya 32 yolcu kapasiteli teknelere geçişlerde yüzde 40 ile yüzde 55 arasında destek öngörülüyor.

Hibe programı, işletmecilerin ortak hareket etmesini teşvik edecek bir yapıya sahip; operatör birleşmeleri hem kapasite planlamasına hem de maliyetlerin paylaşılmasına olanak tanıyacak. Kaynağın doğrudan esnafa tahsisi, başvuru ve değerlendirme süreçlerinin hızlandırılmasını amaçlıyor.

Çevresel etkiler ve koruma hedefleri:

Elektrikli motor sistemleri ve düşük dalga boyuna sahip katamaranların kullanımıyla kıyı erozyonunun azaltılması hedefleniyor. Sessiz seyir özellikleri sayesinde bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunması, özellikle deniz kaplumbağası Caretta caretta gibi türlerin olumsuz etkilenmesinin minimize edilmesi amaçlanıyor.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Köyceğiz ve Dalyan ekosisteminin korunmasının kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, çevre odaklı deniz turizminin geliştirilmesi ve kirliliğin sıfıra indirilmesi için kamu kurumları, kooperatifler ve tekne işletmecilerinin güçlü iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Uygulamanın teknik ayrıntıları, hibe başvuru koşulları ve takvimi ilgili kurumlar tarafından duyurulacak; programın hedefi hem yerel ekonomik sürdürülebilirliği desteklemek hem de korunan alanın uzun vadeli direncini güçlendirmektir.

Dalyan'da teknelerin dönüşümüne 200 milyon TL destek