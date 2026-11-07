Sinop'un yükseklerinde kış habercisi: mevsimin ilk karı düştü

yüksek kesimlerde beyaz örtü:

Sinop’taki hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ilin yüksek rakımlı bölgelerinde mevsimin ilk karı etkili oldu. Kasım ayının ilk günlerinde görülen yağışlarda özellikle Dranaz, Soğuksu geçitleri ile Ayancık ilçesindeki Çangal Dağı beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kısa sürede ortaya çıkan kış manzaraları, fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için erken sezon fırsatı sunarken bölge yollarında da yüzeyin kayganlaşmasına neden oldu.

sahil ve kent merkezinde sağanak:

Yüksek rakımlarda kar yağışı sürerken kent merkezi ve sahil bandında yağmur hayatı etkiledi. Sinop merkez, Türkeli, Ayancık, Erfelek ve Gerze ilçelerinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak, yer yer kuvvetli seyretti. Meteorolojik koşullar nedeniyle lokal su birikintileri ve görüş mesafesinde düşüş gözlemlendi.

meteorolojik uyarı ve beklenen etkiler:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bölge için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Yapılan değerlendirmede, yağışların metrekareye 21 ila 50 kilogram, bazı yerlerde ise 50 ila 75 kilogram arasında olabileceği öngörüldü. Yetkililer, olası yağışların sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara yol açabileceğine dikkat çekti.

Uyarıda vatandaşlar ve sürücüler için tedbir çağrısı yapıldı; özellikle yüksek kesimlere çıkacakların, kara hazırlıklı araç kullananların ve kıyı şeridinde bulunanların ani sel ve su birikintilerine karşı dikkatli olmaları istendi. Yerel yönetimler de meteorolojik gelişmelere göre tedbirlerini artırdı.

Sinop'ta mevsimin ilk karı, ilerleyen günlerde hava koşullarının seyrine bağlı olarak bazı yüksek kesimlerde kalıcı beyaz örtüye dönüşebilir; bu nedenle yetkililer ve vatandaşlar gelişmeleri izlemeye devam ediyor.

SİNOP’TA HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELERDE MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI GÖRÜLDÜ. DRANAZ, SOĞUKSU VE ÇANGAL DAĞI’NDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLURKEN, KENT MERKEZİ VE SAHİL KESİMLERİNDE SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI ETKİLEDİ.