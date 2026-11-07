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Imeceyle Alemdar'da bin fidan geleceğe kök saldı

Gümüşhane'nin Alemdar köyünde köylüler soğuğa aldırış etmeyip imece usulüyle bir araya geldi; Orman İşletme Müdürlüğü destekli yaklaşık bin fidan dikildi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 15:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Imeceyle Alemdar'da bin fidan geleceğe kök saldı

Alemdar'da imece ruhuyla ağaçlandırma etkinliği:

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Alemdar köyünde kadınından erkeğine köy halkı soğuk havaya rağmen imece usulüyle bir araya gelerek ağaç dikti. Etkinlikte Orman İşletme Müdürlüğünün sağladığı ve toplamda yaklaşık bin fidan toprakla buluşturuldu. Vatandaşlar gün boyu zorlu arazi ve kar yağışına rağmen çalıştı.

Erkekler ağırlıklı olarak dağlık ve engebeli arazide fidanları dikme işini üstlenirken, kadınlar evlerinde hazırladıkları yöresel ikramlarla emeğe destek verdi. Hanımların hazırladığı organik lemis ve diğer yiyecekler, çalışmayı sürdürenlere moral verdi ve etkinliğin birliktelik yönünü güçlendirdi.

Eşref Balki, etkinliğin önemine vurgu yaparak doğanın korunmasının gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olduğunu belirtti ve etkinliğin yerinde ve verimli geçtiğini ifade etti. Balki, doğayı ve çevreyi korumanın toplumsal bir görev olduğunu ve bu bilincin çocuklara aktarılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

muhtarın çağrısı ve uygulama detayları:

Okan Berker ise köydeki çalışmanın geniş katılımla yapıldığını aktararak bir fidan bir toprağı, bir toprak bir ormanı, bir orman da bir memleketin geleceğini kurtarır dediklerini söyledi. Berker, hava koşullarına rağmen köylülerin etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini, fidanların Orman Genel Müdürlüğümüzden geldiğini ve kurumun makinelerle de ağaçlandırma çalışması yapacağını belirtti. Köylüler kendi imkânlarıyla kazma ve kürek kullanarak bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini vurguladı.

toplumsal dayanışma ve kadınların rolü:

Etkinliğe katılanlar arasında söz alan Naciye Akagün, muhtarın öncülüğündeki çalışmanın diğer köylere de örnek olmasını dilediğini söyledi. Akagün, köy halkının hem kadın hem erkek olarak seferber olduğunu ve misafirperverlikle çalışanları ağırladıklarını belirtti.

Metin Berker de kadınların evde çay, organik patatesli lor lemis gibi yiyeceklerle hizmet ettiğini, erkeklerin ise dağda fidan dikimi ve yol kenarlarında çalışma yürüttüğünü anlattı ve emeği geçenlere teşekkür etti. Katılımcılar, imeceyle elde edilen bu sonucun hem çevresel hem de toplumsal açıdan değer taşıdığını ifade etti.

Etkinlik, köyde dayanışma ve çevre bilincinin güçlendiğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Köylüler, bu tür çalışmaları sürdürme ve komşu yerleşimlere örnek olma niyetinde olduklarını belirtti; etkinlik hem doğaya katkı sağladı hem de gelecek kuşaklara aktarılacak bir bilinç oluşturdu.

GÜMÜŞHANE’NİN ALEMDAR KÖYÜ’NDE KADININDAN ERKEĞİNE KÖY HALKI, SOĞUK HAVAYA RAĞMEN İMECE USULÜYLE...

GÜMÜŞHANE’NİN ALEMDAR KÖYÜ’NDE KADININDAN ERKEĞİNE KÖY HALKI, SOĞUK HAVAYA RAĞMEN İMECE USULÜYLE BİR ARAYA GELEREK YAKLAŞIK BİN FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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