Zabıtadan yeşil adım: Sivas'ta Zabıta Ormanı'na 2 bin 500 fidan dikildi

etkinlik ve katılımcılar:

Sivas Belediyesi tarafından yürütülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Yukarı Tekke Mezarlığı Ağaçlandırma Sahasında oluşturulan Zabıta Ormanında fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Sivas Belediyesi bünyesinde görev yapan 74 zabıta personeli katıldı ve saha toplam 2 bin 500 fidan ile buluşturuldu.

Programda Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun da yer aldı; Uzun, zabıta personeliyle birlikte fidan dikerek çalışmaya destek verdi.

zabıtanın rolü ve çevre sorumluluğu:

Başkan Uzun, ağaçlandırma çalışmalarının kent yaşamının kalitesini artırmak açısından önemine işaret etti. Uzun, çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerin süreceğini belirterek, zabıta teşkilatının görevlerinin yalnızca kent düzeni ve huzuruyla sınırlı olmadığını vurguladı. Etkinlik, zabıta personelinin çevre bilinci oluşturma ve doğanın korunmasına katkıda bulunma rolünü öne çıkardı.

hedefler ve sürdürülebilirlik:

Yapılan açıklamada, çalışmayla hem Yukarı Tekke Mezarlığı Ağaçlandırma Sahası'nın yeşil dokusunun güçlendirilmesinin hem de toplumda çevre farkındalığının artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Belediye yetkilileri, ağaçlandırma çalışmalarının benzer etkinliklerle süreceğini ve şehrin yeşil alanlarının genişletilmesine öncelik verileceğini ifade etti.

Zabıta Ormanı'nda 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu