Kocaeli’de sel yaralarını sarmak için 800 kişilik ekip ve 345 araç sahada

Kocaeli'de hasar giderme çalışmaları

Kocaeli'de sağanağın yol açtığı sel ve dere taşkınlarının ardından yürütülen onarım ve temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. 800 personel ve 345 araç ile sahada bulunan ekipler, önceliği ulaşım güvenliğini sağlamak ve altyapıdaki tahribatı gidermek olarak belirledi.

Saha çalışmaları:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığına bağlı A Takımı ekipleri, yağışın ardından sahada detaylı hasar tespiti yaptı. Ekipler, zarar gören yol kesimleri ve köprü geçişlerinde gerekli bakım ve onarım müdahalelerini gerçekleştiriyor; ulaşımı aksatan zemin bozulmaları ve açıklıkların giderilmesi için yoğun çalışma yürütülüyor.

Öncelikler ve hedef:

Çalışmalarda ayrıca yağmur suyu tahliye kanalları ile yol kenarlarındaki V kanallarının temizliği öncelikli adım olarak uygulanıyor. Sel sularının taşıdığı malzemeler nedeniyle tıkanan veya zarar gören noktaların açılmasıyla, su tahliye sistemlerinin yeniden işler hale getirilmesi ve ulaşım güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

KOCAELİ'DE SAĞANAĞIN YOL AÇTIĞI SEL VE DERE TAŞKINLARININ ARDINDAN HASAR GİDERME ÇALIŞMALARI 800 PERSONEL VE 345 ARAÇLA SÜRDÜRÜLÜYOR.