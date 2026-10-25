Bolu'da gönüllülerden miniklere hediyeli moral

Bolu'da gönüllü öğrencilerden hastane ziyareti

Bolu Gölköy Yurdu'nda kalan gönüllü öğrenciler, Şifa Oyuncakları Projesi kapsamında hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. Etkinlik, miniklerin yüzünü güldürmeyi ve tedavi süreçlerine olumlu bir moral desteği sunmayı hedefledi.

etkinliğin amacı:

Öğrenciler, ziyaret sırasında çocuklarla birebir ilgilenerek oyunlar oynadı ve onlarla sohbet etti. Amaç, hastanelerde geçen zor günlerde çocukların yalnız olmadıklarını hissetmelerini sağlamak ve küçük hediyelerle anlık mutluluklar yaratmaktı.

gönüllü öğrencilerin yaklaşımı:

Gönüllüler, hediyeleri takdim ederken çocuklarla yakından ilgilendi ve aileleriyle de kısa sohbetler gerçekleştirdi. Yerel koordinasyonla düzenlenen ziyaret, hem öğrencilere sosyal sorumluluk deneyimi kazandırdı hem de hastane atmosferine sıcak bir dokunuş ekledi.

Söz konusu ziyaret, Gölköy Yurdundaki gençlerin toplumsal duyarlılığını gösterirken, projeye dahil olan herkesin ortak hedefi olarak miniklerin moralini yükseltmek öne çıktı.

BOLU’DA ŞİFA OYUNCAKLARI PROJESİ KAPSAMINDA GÖLKÖY YURDU’NDA KALAN GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİLER, HASTANEDE YATARAK TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARI ZİYARET EDEREK ÇEŞİTLİ HEDİYELER VERDİ.