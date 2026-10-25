Dolar 49,6887 -0,07%
Euro 55,6710 -0,15%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.402,73 -1,29%
EUR/USD 1,1204 -0,16%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Bolu'da gönüllülerden miniklere hediyeli moral

Bolu Gölköy Yurdu'ndaki gönüllü öğrenciler, Şifa Oyuncakları Projesi kapsamında hastanedeki çocukları ziyaret edip hediyeler vererek moral, neşe dağıttı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 14:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bolu'da gönüllülerden miniklere hediyeli moral

Bolu'da gönüllü öğrencilerden hastane ziyareti

Bolu Gölköy Yurdu'nda kalan gönüllü öğrenciler, Şifa Oyuncakları Projesi kapsamında hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. Etkinlik, miniklerin yüzünü güldürmeyi ve tedavi süreçlerine olumlu bir moral desteği sunmayı hedefledi.

etkinliğin amacı:

Öğrenciler, ziyaret sırasında çocuklarla birebir ilgilenerek oyunlar oynadı ve onlarla sohbet etti. Amaç, hastanelerde geçen zor günlerde çocukların yalnız olmadıklarını hissetmelerini sağlamak ve küçük hediyelerle anlık mutluluklar yaratmaktı.

gönüllü öğrencilerin yaklaşımı:

Gönüllüler, hediyeleri takdim ederken çocuklarla yakından ilgilendi ve aileleriyle de kısa sohbetler gerçekleştirdi. Yerel koordinasyonla düzenlenen ziyaret, hem öğrencilere sosyal sorumluluk deneyimi kazandırdı hem de hastane atmosferine sıcak bir dokunuş ekledi.

Söz konusu ziyaret, Gölköy Yurdundaki gençlerin toplumsal duyarlılığını gösterirken, projeye dahil olan herkesin ortak hedefi olarak miniklerin moralini yükseltmek öne çıktı.

BOLU’DA ŞİFA OYUNCAKLARI PROJESİ KAPSAMINDA GÖLKÖY YURDU’NDA KALAN GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİLER, HASTANEDE...

BOLU’DA ŞİFA OYUNCAKLARI PROJESİ KAPSAMINDA GÖLKÖY YURDU’NDA KALAN GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİLER, HASTANEDE YATARAK TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARI ZİYARET EDEREK ÇEŞİTLİ HEDİYELER VERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Son görev: istihbarat albay Sayit Gökgöz uğurlandı
images

İstanbul boğazı uluslararası düğünlere ev sahipliği yapıyor
images

Sınav telaşıyla tezgaha not bırakıp KPSS'ye giden simitçinin hikâyesi
images

Polis kimliğini unutan adayı yurda götürüp KPSS'ye yetiştirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adıyaman'da çöpte beslenen kediye saldırı: şüpheli yakalandı

Muğla'da 26 ekimde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Onuncu yıl anmasında şehit eşleri Ankara'da birlik mesajı verdi

Su yükseldi, piknik yapan iki kişi Dicle kıyısında botla kurtarıldı

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı