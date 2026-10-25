Gebze’de üç setlik zafer: Gebze Belediyespor Sungurlu Belediyespor’u 3-0 yendi

Maç özeti:

SMS Grup Efeler Ligi'nde oynanan karşılaşmada Gebze Belediyespor, sahasında konuk ettiği Sungurlu Belediyespor karşısında etkili bir oyun sergileyerek maçı 3-0 kazandı. Gebze Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip ilk seti 25-19 alarak öne geçti.

İkinci sette de üstünlüğünü koruyan Gebze Belediyespor, yine 25-19'luk skorla seti kapattı ve durumu 2-0'a taşıdı. Üçüncü sette tempo daha da yükseldi; ev sahibi ekip üst üste sayılar bulup farkı açarak seti 25-12 ile noktalandırdı ve karşılaşmadan farklı bir galibiyetle ayrıldı.

Öne çıkan isimler:

Maçta hücum katkısıyla dikkat çeken oyuncular arasında Marek Sotola 14 sayıyla takımına liderlik etti. Gökhan Gökgöz 13, Aykut Aydın ise 10 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Bu isimlerin skor katkısı, Gebze Belediyespor'un setlerdeki istikrarını pekiştirdi.

Tribünde maç heyecanını takip edenler arasında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu ve Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu yer aldı. Kulüp için moral veren bu galibiyet, Gebze Belediyespor'un ligdeki iddiasını sürdürmesi açısından değerli bir sonuç olarak kayda geçti.

SMS GRUP EFELER LİGİ'NDE MÜCADELE EDEN GEBZE BELEDİYESPOR, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ SUNGURLU BELEDİYESPOR'U 3-0 MAĞLUP ETTİ.