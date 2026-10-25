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Silopi'de genç atletlerin sınavı sona erdi: yükselen yıldızlar kros liginde il seçmesi

Silopi'de düzenlenen Yükselen Yıldızlar il seçmesinde U12–U18 sporcular koştu; derece alanlar Şırnak'ı Mardin'deki bölgesel yarışta temsil edecek.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Silopi'de genç atletlerin sınavı sona erdi: yükselen yıldızlar kros liginde il seçmesi

Silopi'de büyük yarışma tamamlandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen organizasyon, bölgenin genç atlet potansiyelini merkezine aldı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 2026-2027 sezonu faaliyet takvimine alınan "Yükselen Yıldızlar İl-İlçe Karmaları ve Kurumlar Bölgesel Kros Ligi İl Seçmesi", Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle Esenli yolu üzerinde özel olarak belirlenen parkurda gerçekleştirildi.

Organizasyon ve katılımcılar:

Teknik kontrollerin ardından start alan sporcular, U12'den U18'e kadar geniş bir yaş yelpazesinden geldi. Yarışlarda özellikle U12 Mix Bayrak müsabakası takım çalışmasını öne çıkarırken, U14, U16 ve U18 kategorilerindeki bireysel koşular da izleyenlere çekişmeli anlar sundu. Antrenörler ve hakemlerin titiz yönetimiyle yürütülen yarışlar profesyonel bir şampiyona atmosferinde tamamlandı.

Sonuçlar ve ilerleyen süreç:

Parkurun tozunu attıran performanslar sonucunda kategori derecelerine giren sporcular ile takımlar, Mardin'de düzenlenecek bölgesel yarışmada Şırnak'ı temsil etme hakkı kazandı. Sürecin sonunda oluşturulacak il karması listesi, genç atletlere hem bölgesel deneyim sağlayacak hem de ulusal şampiyonluk yolunda önemli bir adım attıracak. Organizasyon, yerel spor kültürünün güçlenmesine katkı sundu ve genç sporcuların gelişimine yönelik beklentileri yükseltti.

Etkinlik boyunca gösterilen disiplin, teknik hazırlık ve mücadele ruhu, Silopi'yi bölgesel atletizm takviminin öne çıkan duraklarından biri hâline getirdi.

ŞIRNAK&#039;IN SİLOPİ İLÇESİ, GELECEĞİN ŞAMPİYON ATLETLERİNİ BELİRLEYECEK DEV BİR ORGANİZASYONA EV...

ŞIRNAK'IN SİLOPİ İLÇESİ, GELECEĞİN ŞAMPİYON ATLETLERİNİ BELİRLEYECEK DEV BİR ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPTI. TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU’NUN 2026-2027 SEZONU FAALİYET TAKVİMİNDE YER ALAN "YÜKSELEN YILDIZLAR İL-İLÇE KARMALARI VE KURUMLAR BÖLGESEL KROS LİGİ İL SEÇMESİ", GENÇ YETENEKLERİN NEFES KESEN MÜCADELESİNE SAHNE OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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