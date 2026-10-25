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Köyceğiz'de ay yıldızlı pedallar cumhuriyeti selamladı

Köyceğiz Kaymakamlığı’nın bisiklet turu ve spor şenliği, kırmızı-beyaz tişörtlerle 2,5 km’lik parkurda başladı ve Kulak Mesire Alanı’nda sona erdi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Köyceğiz'de ay yıldızlı pedallar cumhuriyeti selamladı

Köyceğiz'te cumhuriyet coşkusu pedallarla buluştu:

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen 'Ay yıldızlı giy gel, Cumhuriyet coşkusunda sen de pedal çevir' mottolu etkinlik, Köyceğiz Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirildi. Etkinlik, 2026 Muğla Gençlik Yılı programı içinde yer aldı ve ilçe halkından yoğun ilgi gördü.

Parkur ve katılım:

Bisiklet turu, 2,5 kilometrelik Köyceğiz–Fethiye yolunda başlayıp Kulak Mesire Alanı'nda sona erdi. Organizasyona 7’den 70’e her yaştan vatandaş katıldı; kırmızı-beyaz tişörtler ve bayraklarla pedal çeviren katılımcılar Cumhuriyet coşkusunu paylaştı.

Şenlik programı ve ödüller:

Etkinlik alanında kurulan stantlarda çeşitli sportif etkinlikler düzenlendi. Tur sonunda katılımcılara balık ekmek ikramı yapıldı ve yapılan çekilişle 3 kişiye bisiklet hediye edildi. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu de etkinlikte yer alarak vatandaşlarla birlikte turu takip etti.

KÖYCEĞİZ’DE PEDALLAR CUMHURİYET İÇİN ÇEVRİLDİ

KÖYCEĞİZ’DE PEDALLAR CUMHURİYET İÇİN ÇEVRİLDİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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