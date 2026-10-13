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Dar alan savunması: kantinci gıda ürünleriyle deterjanı aynı dolaba koydu

Arsuz'da zabıta ekipleri okul kantinlerini denetlerken, gıda ürünleriyle deterjanı aynı dolaba koyan kantinciye 'Abi vallahi yerimiz dar' yanıtı verildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Dar alan savunması: kantinci gıda ürünleriyle deterjanı aynı dolaba koydu

Dar alan savunması: kantinci gıda ürünleriyle deterjanı aynı dolaba koydu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen kantin denetimlerinde, Arsuz Belediyesi zabıta ekipleri gıda ürünleriyle deterjanın aynı dolapta muhafaza edildiğini tespit etti. İşletmeci zabıta personelini uyardığında, 'Abi vallahi yerimiz dar' yanıtını verdi.

denetimin kapsamı:

Denetimler, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapıldı. Ekipler, kantinlerin hijyen şartlarını ve kurallara uygunluğunu kontrol ederek uygunsuzluklar hakkında gerekli uyarılarda bulundu.

belediyenin kararlılığı:

Arsuz Belediyesi, öğrencilerin sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla kantinlere yönelik rutin denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Denetimlerde, gıda maddelerinin kimyasallardan ayrı saklanmasının önemi vurgulandı ve işletmecilere mevzuata uyum çağrısı yapıldı.

HATAY’IN ARSUZ İLÇESİNDE OKUL KANTİNLERİNE YÖNELİK DENETİMLERDE, GIDA ÜRÜNLERİYLE DETERJANI AYNI...

HATAY’IN ARSUZ İLÇESİNDE OKUL KANTİNLERİNE YÖNELİK DENETİMLERDE, GIDA ÜRÜNLERİYLE DETERJANI AYNI DOLAPTA MUHAFAZA EDEN KANTİNCİNİN ZABITA EKİPLERİNE "ABİ VALLAHİ YERİMİZ DAR" YANITINI VERMESİ DİKKAT ÇEKTİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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