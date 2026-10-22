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Kaplıkaya ormanında tuzaktan kurtarılan köpek yeniden hayata tutundu

Kaplıkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yabani hayvan tuzağına takılan sokak köpeği, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve 112 sayesinde kurtarıldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:01

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Emre Koç

Kaplıkaya ormanında tuzaktan kurtarılan köpek yeniden hayata tutundu

Kaplıkaya ormanında kurtarma operasyonu

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Kaplıkaya Mahallesi ormanlık alanında devriye atan ekipler, yabani hayvanları yakalamak amacıyla kurulduğu değerlendirilen bir tuzağa takılmış bir sokak köpeğini fark etti. Ne kadar süredir tuzakta mahsur kaldığı bilinmeyen hayvanın, tuzağın yapısı nedeniyle hareket ettikçe daha fazla sıkıştığı gözlendi.

Kurtarma süreci:

Olayı fark eden Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, köpeği sakinleştirmek için müdahalede bulundu ve durumun aciliyetine göre 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. Gelen yönlendirme ve ekiplerin ortak çalışmasıyla, hayvan dikkatli bir biçimde tuzaktan çıkarıldı. Ölümle burun buruna gelen köpek, zamanında müdahale sayesinde yeniden serbest bırakılabilecek duruma getirildi.

Tuzakların canlılara etkisi:

Olay, yaban hayatı için kurulan tuzakların sokak hayvanları ve diğer canlılar için de ciddi tehlike oluşturabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Mahalle ve ormanlık alanlarda devriye atan ekiplerin dikkati sonucu can kurtarıldı; bu tür tuzakların varlığı, hem hayvanlar hem de bölge güvenliği açısından risk oluşturmaya devam ediyor.

ORMANDA TUZAĞA YAKALANAN KÖPEĞİ ARAMA KURTARMA EKİPLERİ KURTARDI

ORMANDA TUZAĞA YAKALANAN KÖPEĞİ ARAMA KURTARMA EKİPLERİ KURTARDI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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