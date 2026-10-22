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sokak kedilerinin yaşamlarını fotoğraflayarak dayanışma sağladılar

BUFSAD'ın 'Sokağın Renkleri Kediler' projesi, sokak kedilerinin yaşam öykülerini fotoğraflarla anlatarak görünürlük sağladı; toplanan mamalar dağıtılacak.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:00

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

sokak kedilerinin yaşamlarını fotoğraflayarak dayanışma sağladılar

Sokağın Renkleri Kediler projesi

BUFSAD, fotoğraf sanatını sokak hayvanlarına yönelik farkındalık ve dayanışmayla buluşturan 'Sokağın Renkleri Kediler' projesini hayata geçirdi. Çalışma, sokaklarda her gün karşılaşılan kedilerin hikâyelerini fotoğraflayarak onların yaşamlarına farklı bir bakış sunmayı ve toplumda duyarlılığı güçlendirmeyi amaçladı.

Nasıl gerçekleştirildi:

Proje danışmanlığını fotoğraf eğitmeni Tayfun Türker üstlendi. Fotoğraf sanatçıları, kedilerin günlük yaşamlarını, karakterlerini ve sıradan sokak karşılaşmalarının ardındaki yaşam öykülerini fotoğraf kareleriyle yansıttı. Amaç, sıradan bir anın arkasındaki yaşamları görünür kılmak ve fotoğrafın toplumsal farkındalık oluşturmadaki gücünü ortaya koymaktı.

Dayanışma ve dağıtım:

Çalışma aynı zamanda somut bir dayanışma hareketine dönüştü. Projeye katılanların ve etkinliği takip eden hayvanseverlerin katkılarıyla sokak hayvanları için mama toplandı; toplanan mamalar, kedilerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak üzere dağıtılacak. Bu adım, çalışmanın farkındalık yaratmanın ötesine geçerek doğrudan yardım sağlama hedefini de gösteriyor.

Tayfun Türker, projenin hem sokak kedilerinin yaşamlarına dikkat çekmeyi hem de onları besleyen hayvanseverleri görünür kılmayı amaçladığını vurguladı ve "Bu projeyle bu temel ihtiyaçlarını gideren hayvansever dostlarımızı ön plana çıkarmayı hedefledik" ifadelerini kullandı.

BURSA FOTOĞRAF VE SİNEMA AMATÖRLERİ DERNEĞİ (BUFSAD), FOTOĞRAF SANATINI SOKAK HAYVANLARINA YÖNELİK...

BURSA FOTOĞRAF VE SİNEMA AMATÖRLERİ DERNEĞİ (BUFSAD), FOTOĞRAF SANATINI SOKAK HAYVANLARINA YÖNELİK FARKINDALIK VE DAYANIŞMAYLA BULUŞTURAN "SOKAĞIN RENKLERİ KEDİLER" PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİ. PROJE KAPSAMINDA, SOKAKLARDA HER GÜN KARŞILAŞILAN KEDİLERİN HİKÂYELERİ İNCELENEREK FOTOĞRAFLARI ÇEKİLDİ. KEDİLERİN YAŞAMLARINA FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI SUNAN ÇALIŞMA İLE SOKAK HAYVANLARININ GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜN ARTIRILMASI VE ONLARA YÖNELİK DUYARLILIĞIN GÜÇLENDİRİLMESİ AMAÇLANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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