Kızamığın geri gelişi: aşı eksikliği çocuklarda geri dönülmez beyin hasarı riskini artırıyor

vakalar ve artışın işareti:

Medicana International Samsun Hastanesi Enfeksiyon Kliniği Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, geçmişte dünyanın en ölümcül salgınlarından biri olan kızamığın son dönemde çocuklar arasında tekrar yayıldığını belirtti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve uzman verilerine göre 2026 yılının sonbaharı itibarıyla vaka sayıları binleri aştı, bu durum uzmanları alarma geçirdi.

Dikmen, artışın temel nedenlerinden birinin aşı karşıtlığı olduğunu vurguladı. Eskiden kapsamlı aşı kampanyalarıyla kontrol altına alınan hastalığın, son yıllarda vatandaşların aşıyı reddetmesi nedeniyle yeniden canlandığını ifade etti. Uzman, aşılamada yaşanan aksaklıkların toplumsal bağışıklığı zayıflattığını söyledi.

sspe'nin çocuklardaki sonuçları:

Kızamığın en korkulan komplikasyonlarından biri olarak tanımlanan subakut sklerozan panensefalit (SSPE), hastalığa yakalanan bazı çocuklarda beyinde geri dönülmez hasarlara yol açabiliyor. Dr. Dikmen, SSPE'nin beyinde iltihaplanma ve işlev kaybı ile seyrettiğini, bunun sonucunda çocuklarda normal gelişimlerinin aksadığı, gelişme geriliği ve fiziksel büyüme geriliğinin görülebildiğini belirtti. Uzman, bu tablonun aileler için dramatik sonuçlar doğurduğunu kaydetti.

korunma ve aşı önerileri:

Dikmen, kızamığın çok hızlı bulaşan bir enfeksiyon olduğunu; kızamıklı birinin odasına girip çıkmakla bile bulaşabileceğini hatırlattı. Bu nedenle korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu vurguladı. Türkiye'de çocukların 1 yaşında ve ilkokula başladıklarında olmak üzere iki kez aşılanması gerektiği bilgisi yeniden öne çıktı.

Uzman, herkesi aşı olmaya çağırdı ve komplikasyon geliştiğinde müdahale imkânlarının sınırlı olduğunu belirterek, çocukların aşılanmasının önemine dikkat çekti. Kızamığın çoğu zaman döküntülü, geçirilir bir hastalık olarak algılansa da, komplikasyonların kalıcı ve ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı.

ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI DR. NURULLAH DİKMEN, GEÇMİŞTE DÜNYANIN EN ÖLÜMCÜL VİRÜSLERİNDEN BİRİ OLAN KIZAMIĞIN SON DÖNEMDE ÇOCUKLAR ARASINDA GİDEREK ARTTIĞINI SÖYLEDİ.