Dolar 49,6232 +0,01%
Euro 55,8976 +0,16%
Bist 11.567,33 -0,08%
Altın Gram 6.562,61 -0,88%
EUR/USD 1,1244 +0,08%
Brent Petrol 111,52 +2,48%
--°

Kızamığın geri gelişi: aşı eksikliği çocuklarda geri dönülmez beyin hasarı riskini artırıyor

Aşı karşıtlığıyla artan kızamık vakaları uzmanlara göre çocuklarda SSPE gibi geri dönülmez beyin hasarlarına yol açabiliyor; aşı çağrısı yapıldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 08:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kızamığın geri gelişi: aşı eksikliği çocuklarda geri dönülmez beyin hasarı riskini artırıyor

vakalar ve artışın işareti:

Medicana International Samsun Hastanesi Enfeksiyon Kliniği Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, geçmişte dünyanın en ölümcül salgınlarından biri olan kızamığın son dönemde çocuklar arasında tekrar yayıldığını belirtti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve uzman verilerine göre 2026 yılının sonbaharı itibarıyla vaka sayıları binleri aştı, bu durum uzmanları alarma geçirdi.

Dikmen, artışın temel nedenlerinden birinin aşı karşıtlığı olduğunu vurguladı. Eskiden kapsamlı aşı kampanyalarıyla kontrol altına alınan hastalığın, son yıllarda vatandaşların aşıyı reddetmesi nedeniyle yeniden canlandığını ifade etti. Uzman, aşılamada yaşanan aksaklıkların toplumsal bağışıklığı zayıflattığını söyledi.

sspe'nin çocuklardaki sonuçları:

Kızamığın en korkulan komplikasyonlarından biri olarak tanımlanan subakut sklerozan panensefalit (SSPE), hastalığa yakalanan bazı çocuklarda beyinde geri dönülmez hasarlara yol açabiliyor. Dr. Dikmen, SSPE'nin beyinde iltihaplanma ve işlev kaybı ile seyrettiğini, bunun sonucunda çocuklarda normal gelişimlerinin aksadığı, gelişme geriliği ve fiziksel büyüme geriliğinin görülebildiğini belirtti. Uzman, bu tablonun aileler için dramatik sonuçlar doğurduğunu kaydetti.

korunma ve aşı önerileri:

Dikmen, kızamığın çok hızlı bulaşan bir enfeksiyon olduğunu; kızamıklı birinin odasına girip çıkmakla bile bulaşabileceğini hatırlattı. Bu nedenle korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu vurguladı. Türkiye'de çocukların 1 yaşında ve ilkokula başladıklarında olmak üzere iki kez aşılanması gerektiği bilgisi yeniden öne çıktı.

Uzman, herkesi aşı olmaya çağırdı ve komplikasyon geliştiğinde müdahale imkânlarının sınırlı olduğunu belirterek, çocukların aşılanmasının önemine dikkat çekti. Kızamığın çoğu zaman döküntülü, geçirilir bir hastalık olarak algılansa da, komplikasyonların kalıcı ve ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı.

ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI DR. NURULLAH DİKMEN, GEÇMİŞTE DÜNYANIN EN ÖLÜMCÜL VİRÜSLERİNDEN...

ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI DR. NURULLAH DİKMEN, GEÇMİŞTE DÜNYANIN EN ÖLÜMCÜL VİRÜSLERİNDEN BİRİ OLAN KIZAMIĞIN SON DÖNEMDE ÇOCUKLAR ARASINDA GİDEREK ARTTIĞINI SÖYLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı: kilosu 100 TL'ye kadar geriledi
images

Bodrum'da sahada sağlık: kadın basketbol takımıyla 'ayna karşısında 5 dakika' ça...
images

Nilüfer'de piercing sonrası enfeksiyon, işletme hakkında adli süreç başlıyor
images

Parklar kamera ağıyla büyüyor: İnegöl'de güvenli park sayısı 45'e yükseldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muğla ekipleri fethiye'de hakkında kesinleşmiş cezası olan firariyi yakaladı

Nilüfer'de piercing sonrası enfeksiyon, işletme hakkında adli süreç başlıyor

Manavgat'ta 'marka' tartışması sahil yolunda eyleme dönüştü

Parklar kamera ağıyla büyüyor: İnegöl'de güvenli park sayısı 45'e yükseldi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi