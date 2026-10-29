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Dörtyol'da trenle çarpışma: otomobildeki 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Dr. Yaşar Sokak'ta trenle çarpışan 31 BBA plakalı otomobildeki 2 kişi yaralandı; ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 16:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Dörtyol'da trenle çarpışma: otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaza yeri ve araç:

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Dr. Yaşar sokağı'nda meydana gelen kazada, 31 BBA plakalı otomobil ile tren çarpıştı. Olayda otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Müdahale ve tahliye:

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içindeki yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, olay yerinde delil toplama, tanık ifadelerinin alınması ve tren ile kara yolu geçiş güvenliğinin değerlendirilmesi gibi çalışmaları sürdürüyor.

HATAY’IN DÖRTYOL İLÇESİNDE TREN İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI. TRENİN ÇARPTIĞI OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ...

HATAY’IN DÖRTYOL İLÇESİNDE TREN İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI. TRENİN ÇARPTIĞI OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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