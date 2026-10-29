Kapadokya’da peribacasının çökmesi sonrası göreme’de kurtarma seferberliği

Peribacası çöküşü, görüntüye yansıdı:

Nevşehir’in Göreme beldesinde bulunan bir peribacası çöktü. Olay anı, bölgedeki bir vatandaşın kamerasına yansıdı. İlk gelen bilgilerde ölü ve yaralı olduğu yönünde bildirimler yer aldı. Olayın bildirilmesinin ardından çok sayıda ekip sevk edildi.

Müdahale ekipleri ve örgütlenme:

Bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler sahada tarama ve kurtarma çalışmalarına başladı, aynı zamanda bölgede bir kriz masası oluşturuldu. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de bölgeye gelerek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Durum ve devam eden çalışmalar:

Resmi bilgilere göre yaralanan 3 kişi hastanelere sevk edildi. Ekipler, kayaların altında cenazelerin olduğu yönünde bilgiler edindiğini bildiriyor ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, olayla ilgili kesin can kaybı sayısını doğrulayana kadar çalışmaların devam edeceğini belirtiyor. Bölgedeki görüntüler ve saha raporları, kurtarma ekiplerinin önceliğinin arama ve güvenli tahliye olduğunu gösteriyor.

Olayla ilgili gelişmeler geldikçe yetkililer tarafından yeni bilgiler paylaşılacak; şu aşamada ekiplerin saha çalışmaları ve sağlık müdahaleleri yoğun şekilde devam ediyor.

Kapadokya'da peribacasının çökme anı kamerada