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Köylüden 29 ekim morali: büst açılışı, kortej ve halaylarla Cumhuriyet coşkusu

Kırıkkale’nin Sarıkızlı köyünde 29 ekim kutlamalarında kortej, Atatürk büstü açılışı ve halaylarla Cumhuriyet'in 103. yılı köy halkıyla birlikte coşkuyla anıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Köylüden 29 ekim morali: büst açılışı, kortej ve halaylarla Cumhuriyet coşkusu

Kutlama programı ve başlangıç:

Sarıkızlı köyünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikler, köy meydanında gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programın ilerleyen bölümünde köy halkının kendi imkanlarıyla yaptırdığı Atatürk büstünün açılışı yapıldı; etkinlikler şiir dinletileri ve toplu söyleşilerle sürdü.

Törenin akışı ve yürüyüş:

Açılışın ardından katılımcılar, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyarak kortej oluşturdular. Köy sokaklarında düzenlenen yürüyüş yaklaşık 2 kilometre sürdü; bayraklarla süslenmiş bir araç da korteje eşlik etti ve halkın katılımıyla renkli görüntüler oluştu.

Şenlik havası ve halk eğlenceleri:

Yürüyüşün ardından meydanda halaylar çekilerek türküler söylendi. Etkinlik, köy halkının geleneksel kutlama biçimlerini yaşattığı, nesiller arası dayanışmanın ve kültürel ritüellerin bir arada görüldüğü bir şenlik şeklinde devam etti.

Katılımcıların duyguları:

Kutlamalara katılan köylülerden 72 yaşındaki Gülsüm Cesaretli, bu günün kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek çok heyecanlı olduğunu ifade etti ve konuşurken içinin titrediğini söyledi. 76 yaşındaki Şemsi Bektaş ise tüm halk için nice bayramlar diledi. Etkinliklere katılan 78 yaşındaki Ümmühan Bakır da kutlamaların coşkulu geçtiğini ve Atatürk'ü andıklarını vurguladı.

Yerel yönetim ve dernek açıklamaları:

Sarıkızlı köyü muhtarı Satılmış Doyar, bu yıl dördüncüsü düzenlenen kutlamaların köyde birlik ve beraberliği güçlendirdiğini söyledi. Doyar, programın köy halkının talebi üzerine geleneksel hale getirildiğini ve amaçlarının halkı kaynaştırmak olduğunu belirtti.

Köy derneği adına konuşan Nuray Gümüş, organizasyonun her yaştan vatandaşı bir araya getirdiğini ve Cumhuriyet'in 7 yaştan 90 yaşa kadar sahiplenildiğini ifade etti. Dernek başkanı Mehmet Gümüş ise Atatürk büstünün köydeki ustaların gönüllü çalışmalarıyla yapıldığını, köydeki dayanışma ve ustalık geleneğinin etkinliği mümkün kıldığını dile getirdi.

Etkinlik, köy sakinlerinin kendi inisiyatifiyle düzenledikleri programlar ve ortak emeğin görünür hale geldiği bir gün olarak sona erdi; katılımcılar Cumhuriyet'in 103. yılını birlikte kutlamanın memnuniyetini paylaştı.

Anadolu köyünde Cumhuriyet coşkusu: Yaşlısı genci bayraklarla yürüdü, halaylar çekti

Anadolu köyünde Cumhuriyet coşkusu: Yaşlısı genci bayraklarla yürüdü, halaylar çekti

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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