Yağmura inat Türk bayrağıyla denize giren Şahin Sevinç ilgi odağı oldu

Gemlik'te denize giren bayraklı kutlama

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, soğuk ve yağışlı havaya rağmen deniz kıyısında sürdü. Mahalle sakini Şahin Sevinç, eline aldığı Türk bayrağıyla soğuğa aldırmadan denize girdi ve kutlamalara farklı bir görsellik kazandırdı.

soğuk ve yağışlı havada dikkati çeken görüntü:

Havanın düşük olduğu gün boyunca kıyıda toplananlar arasında öne çıkan an, Sevinç'in elindeki Türk bayrağı ile dalgalanarak denizde ilerlemesi oldu. Yağmur ve rüzgara rağmen bayrağı sallayarak yürüyüş yapan Sevinç'in görüntüleri, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına renk kattı.

çevreden gelen tepkiler ve kutlamanın anlamı:

O anlar, kıyıdaki vatandaşların dikkatini çekti ve kısa süreli alkışlarla karşılandı. Bölge sakinleri, böyle anlamlı ve kararlı bir davranışın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ruhunu yansıttığını belirtti. Sevinç ise elindeki bayrakla coşkuyu denize taşıyarak bayramı kutladı.

Görüntüler, Gemlik'teki kutlamalara samimi ve yerel bir dokunuş ekledi; soğuk hava kutlama isteğini gölgelemedi ve bayram coşkusu kıyıda da hissedildi.

BURSA’NIN GEMLİK İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU, SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVAYA RAĞMEN DENİZDE YAŞANDI. KURŞUNLU MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN ŞAHİN SEVİNÇ, ELİNE ALDIĞI TÜRK BAYRAĞIYLA DENİZE GİREREK CUMHURİYET BAYRAMI’NI KUTLADI.