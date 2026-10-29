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Palandöken'de yavru bozayı enerji direğinde akıma kapılarak hayatını kaybetti

Tuzcu Mahallesi'nde yüksek gerilim direğine tırmanan yavru bozayı akıma kapılarak öldü; Aras EDAŞ ekipleri hayvanı indirip inceleme başlattı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 16:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Palandöken'de yavru bozayı enerji direğinde akıma kapılarak hayatını kaybetti

Palandöken'de yavru bozayı enerji direğinde akıma kapılarak hayatını kaybetti

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Tuzcu Mahallesi yakınlarında, yiyecek arayışıyla olduğu tahmin edilen bir yavru bozayı yüksek gerilim hattı direğine tırmandı. Çevre sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine yetkililere bilgi verildi; direkte asılı duran hayvanın akıma kapıldığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.

olayın gelişimi:

Mahalle yakınlarında direkte hareketsiz halde asılı duran ayıyı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, önce çevre güvenliğini sağladı. Olay yerinde yapılan ön tespitlerde, hayvanın elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği değerlendirildi.

ekip müdahalesi ve inceleme:

Olay yerine gelen Aras EDAŞ arıza ve bakım ekipleri, güvenlik amacıyla hattaki elektriği keserek müdahaleye hazırlandı. Direğe çıkan görevliler, halatlar yardımıyla asılı kalan yavru boz ayıyı indirerek muhafaza altına aldı. Bölgedeki operasyonun ardından olayla ilgili resmi inceleme başlatıldı.

Yetkililer, özellikle kış öncesinde yiyecek arayışı nedeniyle yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine ve enerji hatlarına yaklaşmasının risk oluşturduğuna dikkat çekiyor. Soruşturma, direkteki olayın kesin nedenini ve alınabilecek önlemleri belirlemek üzere sürüyor.

Erzurum’da elektrik direğine çıkan yavru bozayı akıma kapılarak telef oldu

Erzurum’da elektrik direğine çıkan yavru bozayı akıma kapılarak telef oldu

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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