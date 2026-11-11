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Sanayi sitesinde bulunan iki yavru kedi kaportacıların neşe kaynağı oldu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kazalı bir pikapta bulunan iki yavru kedi, kaporta ustası Bekir Onat ile komşu esnaf Mehmet Çömez tarafından sahiplendi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Sanayi sitesinde bulunan iki yavru kedi kaportacıların neşe kaynağı oldu

Sanayi sitesinde pikabın aksamlarından çıkan iki yavru kedi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki Düziçi Sanayi Sitesinde kaportacılık yapan Bekir Onat, onarım için getirilen kazalı pikabın sökümünü yaparken aracın aksamlarından gelen sesleri fark etti. Yapılan kontrolde aracın iç kısmına sığınmış 2 yavru kedi bulundu.

Esnafların sahiplenmesi

Yavruları araçtan çıkaran Onat, komşu esnaf Mehmet Çömez ile durumu paylaştı. İki esnaf, kedilerin bakımını ve beslenmesini üstlenerek kısa sürede iş yerinin neşe kaynağı haline gelmesini sağladı.

Bakım ve arama çabaları

"Kedileri sahipleneceğiz dışarıya atmayacağız" diyen iş yeri sahibi Bekir Onat, "Aracı sökerken baktım sesler geliyor. Daha enik, küçük. Bu neymiş diye koltuğun arkasına baktığımızda iki tane kedi eniği gördük. Orada bulduk ama uysallaştıramadık. Daha kaçıyor bizden. İkisi de burada. Mamasını, suyunu verip biz sahiplenmeye çalışıyoruz. Her şeyi yapabiliriz. Annesini aradık, günlerce bekledik, gözledik. Annesini bulamadık maalesef. Elimizden geldiği kadar mamasıyla, her şeyiyle beraber bakacağız. Dışarı atamayacağız" diye konuştu.

"Kedilerin annesini bulamadık" diyen Mehmet Çömez, "Bekir abimle dükkanlarımız yan yana. Bekir abi beni çağırdı. Baktık, kedi yavruları var arabanın içinde. Bunları çıkarttık. Bekir abi bunları sahiplendi. Mamalarını aldı, suyunu verdi. Bir aya yakındır Bekir abi besliyor şu an bunları. Annesi kaza yerinde büyük ihtimalle arabanın içinde durmuş. Yani takdir ediyorum Bekir amcamı 2 tane kediye sahip çıktı. Büyüttü, besliyor şu an. Annesini de aradı, bulamadı" dedi.

OSMANİYE’DE KAPORTA USTASI BEKİR ONAT, KAZALI PİKAPTA BULDUĞU 2 YAVRU KEDİYE SAHİP ÇIKTI

OSMANİYE’DE KAPORTA USTASI BEKİR ONAT, KAZALI PİKAPTA BULDUĞU 2 YAVRU KEDİYE SAHİP ÇIKTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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