Darende Malatya günleri'nde hemşerilik köprüsü kurdu

darende standı yoğun ilgi gördü:

İstanbul'da düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri etkinliğinde Darende Belediyesi standı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Stand, gurbette yaşayan hemşerilerin buluşma noktası haline geldi ve ziyaretçiler arasında sıcak sohbetler yaşandı.

başkanın buluşması ve mesajı:

Alican Bozkurt, standı ziyaret eden hemşerileriyle bir araya gelerek sohbet etti ve kendilerini ağırlayanlara teşekkürlerini iletti. Bozkurt, memleketin kültürünü, değerlerini ve güzelliklerini yaşatmaya devam edeceklerini vurgulayarak gönül bağlarının güçlendirilmesine dikkat çekti.

kültürün yaşatılması ve dayanışma:

Belediye temsilcileri, etkinlik boyunca Darende'nin tanıtımına odaklandı ve ziyaretçilerle kurulan iletişimin ilçenin sosyal ve kültürel kimliğine katkı sağladığını belirtti. Standın atmosferi, hem tanıtım hem de dayanışma açısından önemli bir platform sundu.

Etkinlik boyunca yapılan görüşmeler ve paylaşılan anlar, Darende ile hemşeriler arasındaki bağların canlı tutulması yönündeki çabaların sürdüğünü gösterdi; belediye, bu tür buluşmalarla kültürel mirası yaşatma kararlılığını sürdürmeyi hedefliyor.

DARENDE BELEDİYESİ, MALATYA TANITIM GÜNLERİ’NDE HEMŞERİLERİYLE BULUŞTU