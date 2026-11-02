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Gençlik merkezinde geleceğe yatırım: Erkan Atam incelemelerde bulundu

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Eti Maden Gençlik Merkezi'nde yürütülen sportif ve sosyal projeleri inceledi; gençlere destek veren personele teşekkür etti.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Gençlik merkezinde geleceğe yatırım: Erkan Atam incelemelerde bulundu

Kaymakam Erkan Atam'ın ziyareti

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Eti Maden Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yılmaz Uçar merkezdeki faaliyetler ve gençlere yönelik projeler hakkında bilgi verdi. Atam, yürütülen faaliyetlerin gençlerin sportif, sosyal ve kültürel gelişimine sağladığı katkıları değerlendirdi.

merkezde yürütülen projeler ve faaliyetler:

Merkezde gerçekleştirilen etkinliklerin gençlerin kişisel gelişimini desteklemeye yönelik olduğu belirtildi. Spor, sosyal etkinlikler ve eğitim odaklı programların gençlere rehberlik ettiği ve onların yetkinliklerini artırmayı hedeflediği aktarıldı.

kişisel gelişim ve teşekkür:

Atam, gençlerin daha donanımlı, özgüvenli ve başarılı bireyler olarak yetişmesinin önemine vurgu yaptı. Ziyaret sonunda gençlere sağlanan imkânlarda emeği geçen personele özverili çalışmaları için teşekkür ederek kolaylıklar diledi.

KÜTAHYA’NIN HİSARCIK İLÇESİNDE KAYMAKAM ERKAN ATAM, ETİ MADEN GENÇLİK MERKEZİNİ ZİYARET EDEREK...

KÜTAHYA’NIN HİSARCIK İLÇESİNDE KAYMAKAM ERKAN ATAM, ETİ MADEN GENÇLİK MERKEZİNİ ZİYARET EDEREK GENÇLERE YÖNELİK FAALİYETLER HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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