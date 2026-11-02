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Hüsn-i hattla hayat bulan Dilara Gültekin

12 yaşta trafik kazasıyla Wilson hastalığına yakalanan, doktorların karşı çıktığı hüsn-i hatı sürdüren 30 yaşındaki Dilara Gültekin, annesiyle kurs veriyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Hüsn-i hattla hayat bulan Dilara Gültekin

Sanatla hayata tutunuş:

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Dilara Gültekin, 12 yaşında geçirdiği trafik kazasının ardından karaciğerde bakır birikmesiyle seyreden Wilson hastalığı ile mücadele ediyor. Doktorlarının uyarılarına rağmen vazgeçmediği hüsn-i hat sanatını bugün annesiyle birlikte yürüttüğü halk eğitim kurslarında hem üretip hem de öğreterek yaşatıyor.

Eğitim ve mesleki yolculuk:

Çocukken annesiyle birlikte halk eğitim kurslarına katılmakla başlayan ilgi, Dilara'yı Bülent Ecevit Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü'ne götürdü. 2016'da mezun olan Gültekin, mezuniyetin hemen ardından mesleğe adım attı ve yaklaşık on yıldır hüsn-i hattın yanı sıra rölyef, ahşap boyama ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan çalışmalara da yoğunlaştı.

Sanatın iyileştirici etkisi ve kurslar:

İki yıl önce geçirdiği kore atağına rağmen el sanatlarından kopmadığını söyleyen Gültekin, hareket kısıtlılığı ve konuşma yavaşlığı gibi zorluklar yaşasa da sanat yaparken bu sorunları hissetmediğini belirtiyor. Kendi ifadesiyle doktorların 'yapamazsın' dediği süreçte ısrar edip kısa sürede toparlandı; sektirdiği kararlılıkla hem üretmeye devam ediyor hem de kursiyerlere ilham veriyor. Mevlana'dan alıntıladığı 'Çıkın çıkın gelin' sözüyle kurslarına herkesi davet eden Gültekin, burayı insanların yeni beceriler öğrendiği ve günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşıp rahatladığı bir alan olarak tanımlıyor.

Annesi Zahide Gültekin ise yıllarca halk eğitimde eğitimler alarak usta öğretici olduğunu, çocuklarıyla birlikte kurslara gittikleri yılların ardından şimdi kızıyla beraber aynı işi öğretmenin kendisi için gurur verici olduğunu vurguluyor. Anne ve kız, geçmişten bugüne taşıdıkları deneyimi kursiyerlerle paylaşarak geleneksel el sanatlarını yaşatmayı sürdürüyor.

SAMSUN&#039;UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE YAŞAYAN VE 12 YAŞINDA GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI SONRASI WİLSON...

SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE YAŞAYAN VE 12 YAŞINDA GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI SONRASI WİLSON HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDEN 30 YAŞINDAKİ DİLARA GÜLTEKİN, DOKTORLARININ TÜM UYARILARINA RAĞMEN VAZGEÇMEDİĞİ HÜSNİ-HAT SANATIYLA HAYATA TUTUNDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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