Küçükçekmece kasımı sanatla dolduruyor

Küçükçekmece Belediyesi, kasım ayında ilçe genelinde her yaştan katılımcıya hitap eden kapsamlı bir kültür ve sanat programı hazırladı. Tiyatrodan sergiye, film gösterimlerinden söyleşilere, çocuk etkinliklerinden atölyelere kadar devam edecek etkinlikler ilçenin farklı kültür merkezlerinde gerçekleşecek. Program, sanatın çeşitli disiplinlerini bir araya getirerek sakinlere yoğun bir kültür sanat ayı vaat ediyor.

Tiyatro programı ve konuk isimler:

Kasım boyunca sahnelenecek yetişkin tiyatro oyunları arasında; 'Şerefe', 'Başka Hayat', 'Uçurtmanın Kuyruğu', 'Müzeyyen', 'Çalıkuşu Kanatları Kalbinde', 'Güldüren Cazibe', 'Eşyanın Tabiatı', 'Hırsızlar', 'Ahududu', 'Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler' ve 'Ölü’n Bizi Ayırana Dek' gibi yapımlar yer alıyor. Program çerçevesinde sahnelere konuk olacak isimler arasında Melek Baykal, Suna Keskin, Mert Turak, Aslıhan Malbora, Şenay Gürler, Dolunay Soysert, Necmi Yapıcı, Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu bulunuyor. Bu çeşitlilik, tiyatroseverlere farklı tür ve anlatımlarda eserler izleme olanağı sağlayacak.

Çocuklar için hazırlanan gösteriler de yoğun bir programa sahip. 'Karnaval Sirki', 'Niloya Sürpriz Yumurta Müzikali', 'Susam Sokağı Kurabiye Operasyonu' ve 'Rapunzel' gibi yapımlar, minik izleyiciler için tiyatro ile eğlenceli buluşmalar sunacak. Ayrıca 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası çerçevesinde kültür merkezlerinde 'Atatürk' temalı çocuk atölyeleri düzenlenecek.

Sergiler, film gösterimleri ve söyleşiler:

Görsel sanatlar ve sinema programında da dikkat çekici etkinlikler yer alıyor. Yaşar Kemal Kültür Sanat Sezonu kapsamında Cennet Sanat Galerisi’nde açılan 'Yaşar Kemal Menekşe’ydi, Menekşe Yaşar Kemal' sergisi, 18 Aralık tarihine kadar Cennet Galeri’de görülebilecek. Sinema seçkisinde toplumsal farkındalık odaklı 'Dost' filmi ile 'Cinlerin Düğünü' gösterimleri bulunuyor; 'Cinlerin Düğünü' sonrası filmin yönetmeni ve oyuncularının katılımıyla Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Ayrıca izleyiciler fikri bir buluşma imkânı sunacak bir etkinlikte Prof. Dr. Üstün Dökmen'in 'Küçük Şeyler' başlıklı söyleşisi programda yer alıyor.

Atölyeler, Güzel Sanatlar Akademisi ve ara tatil etkinlikleri:

Güzel Sanatlar Akademisi ve ilçe kültür merkezlerinde resim, seramik, ebru, film yapımı, karikatür ve çizim gibi çok sayıda atölye çalışması devam edecek. Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenecek seramik atölyesi ile çocuklara yönelik özel çalışmalar programın öne çıkan etkinlikleri arasında. Ayrıca ara tatil süresince kütüphanelerde çocuklara yönelik sanat atölyeleri düzenlenecek, böylece öğrenciler tatili boyunca sanata erişim imkanı bulacaklar.

Etkinliklerin tarih, saat, mekân ve bilet bilgileri Küçükçekmece Belediyesi web sayfası ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir. Bazı etkinliklerde kontenjan sınırlaması bulunduğu için katılım koşulları ve bilet satışlarının önceden kontrol edilmesi öneriliyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KASIM AYINDA DA HER YAŞTAN SANATSEVERİ BİR ARAYA GETİRECEK ZENGİN BİR KÜLTÜR SANAT PROGRAMI HAZIRLADI.