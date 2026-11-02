Erken tanı ve çağdaş tedaviler çocukluk çağı lösemilerinde hayat kurtarıyor

Prof. Dr. Volkan Hazar'ın değerlendirmesi

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü'nden Prof. Dr. Volkan Hazar, çocukluk çağı lösemilerinde erken tanı ve modern tedavi yöntemlerinin belirleyici olduğuna dikkat çekti. Hazar, löseminin çocukluk çağı kanserleri içinde en sık görülen tür olduğunu ifade etti.

Belirtiler ve erken başvurunun önemi:

Hazar, ailelerin çocuklarında görülen şikayetleri yakından izlemesi gerektiğini belirterek, dinlenmeyle geçmeyen halsizlik, açıklanamayan veya uzun süren ateş, ciltte solukluk ve kolay morarma gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Sık tekrarlayan burun ya da diş eti kanamaları, kemik ve eklem ağrıları, karın bölgesinde belirgin şişlik ile boyun, koltuk altı veya kasık bölgesindeki lenf bezlerinde büyümenin de dikkat edilmesi gereken bulgular arasında olduğunu aktardı.

Bu belirtilerin her zaman lösemi anlamına gelmediğini hatırlatan Hazar, şikayetlerin uzun sürmesi veya birden fazla belirtinin bir arada görülmesi durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi. Erken değerlendirme ve doğru tanı sürecinin tedavi başarısında kritik rol oynadığını ifade etti.

Modern tedavi yaklaşımları ve toplumsal destek:

Hazar, çocukluk çağı lösemilerinin yaklaşık yüzde 80