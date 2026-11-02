Çocuklar tiyatroyla Cumhuriyet değerlerini keşfetti

Altıeylül'de çocuklara tiyatroyla Cumhuriyet anlatıldı:

Altıeylül Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, minikler tiyatronun rengârenk dünyasıyla buluştu. Etkinliklerde sahnelenen 'Renkler Cumhuriyeti' ve 'Hayallerine Kanat Aç' oyunları, çocuklara hem eğlenceli anlar yaşattı hem de Cumhuriyet’in temel değerlerini yaşantıya döktü.

Program, salonda yoğun bir heyecan ve katılım yarattı; oyuncuların çocuklarla kurduğu doğrudan iletişim, gösterilerin interaktif yapısını güçlendirdi. Kültür ve sanat etkinlikleri, çocukların salt izleyici olmaktan çıkarak sahnedeki olaylara katılmalarını sağladı; bu yaklaşım, öğrenmeyi deneyimlemeye dönüştürdü.

Renkler Cumhuriyeti ile demokrasi deneyimi:

Yazar Enver Aysever imzalı 'Renkler Cumhuriyeti', renklerini kaybeden bir dünyanın yeniden canlanma mücadelesini masalsı bir dille anlattı. Müzikli sahneler ve masalsı karakterler üzerinden dayanışma, birlikte hareket etme ve sorumluluk temaları işlendi. Oyunun en dikkat çekici anlarından biri, Cumhuriyet’in ilanı ve ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminin canlandırıldığı bölümdü; burada çocuklar tercih ettikleri karaktere oy vererek demokrasi sürecini deneyimledi.

Miniklerin sahnede oy kullanması ve seçim heyecanı yaşaması, kavramların yaşa uygun bir biçimde somutlaşmasını sağladı. Bu bölüm, gösterinin hem duygusal hem de pedagojik açıdan en renkli bölümlerinden biri olarak öne çıktı.

Sabiha Gökçen'in ilham veren hikâyesi sahnede:

Programın diğer oyunu 'Hayallerine Kanat Aç - Sabiha Gökçen’in İlham Veren Hikâyesi', Türkiye’nin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'in yaşamı üzerinden azim, cesaret, eğitim ve fırsat eşitliği temalarını çocuklara aktardı. Atatürk’ün manevi kızı olan Gökçen’in çocukluk yıllarından havacılık başarılarına uzanan öyküsü, çocukların anlayacağı bir anlatımla sahnelendi.

Oyun, bir kız çocuğunun gökyüzüne uzanan hayallerine ulaşma mücadelesini örnekleyerek, çocuklara kendilerine güvenmeleri ve yeteneklerini keşfetmeleri yönünde mesaj verdi. Sahnede aktarılan hikâye, Cumhuriyet'in ilk yıllarına dair eğitim ve toplumsal katılım vurgusunu Sabiha Gökçen’in yaşamı üzerinden güçlendirdi.

Her iki oyunda da oyuncuların performansları, karakter yorumları ve sahne uyumu beğeni topladı. Gösterilerin temposunu koruyan sahne düzeni ile oyuncuların çocuklarla kurduğu etkileşim, etkinliklerin etkisini artırdı ve salonda coşkulu görüntüler oluşmasını sağladı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, etkinliğin önemine vurgu yaparak Cumhuriyet değerlerinin çocuklara küçük yaşlardan itibaren aktarılmasının gerekliliğini belirtti. Başkan Şehirli, 'Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Çocuklarımızın Cumhuriyet’in değerlerini, demokrasiyi ve eşitliği yaşayarak öğrenmelerini istiyoruz. Tiyatro da bu değerleri onlara aktarmanın en güzel yollarından biri. Altıeylül Belediyesi olarak çocuklarımızı kültür ve sanatla buluşturmaya, onların hayal dünyalarını geliştiren etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese ve etkinliklerimize katılan ailelerimize teşekkür ediyorum' dedi.

Altıeylül Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği bu tiyatro gösterimleri, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına farklı bir boyut kattı. İki ayrı oyun aracılığıyla tarihsel ve toplumsal kazanımların çocukların dünyasına taşınması amaçlanırken, etkinlikler minik izleyicilerin hafızalarında kalıcı ve olumlu anılar bıraktı.

MİNİKLER CUMHURİYET’İN DEĞERLERİNİ TİYATROYLA KEŞFETTİ