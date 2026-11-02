Tarsus'a Şelale kültür, sanat ve sosyal yaşam merkezi geliyor

Proje ve kapasite bilgileri:

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Şelale mevkiinde, eski Şelale Otel arazisi üzerinde hayata geçirilen Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi, toplam 10 bin 254 metrekarelik bir alan üzerinde inşa ediliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projede, yapılar dört blok halinde düzenlenmiş olup toplam 8 bin 233 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Merkez; 500 kişilik açık ve kapalı nikah salonu, 464 kişi kapasiteli çok amaçlı salon (tiyatro ve konser gibi etkinlikler için), 2 seminer salonu, 2 eğitim atölyesi, 4 toplantı salonu, 1 restoran ile yaklaşık 6 bin 440 metrekarelik açık konser ve etkinlik alanı gibi farklı kullanım alanlarını barındıracak şekilde planlandı. Bu düzenleme, aynı mekân içinde birden çok türde etkinliğin eş zamanlı veya ardışık şekilde düzenlenmesine olanak sağlayacak.

Çalışma takvimi ve hedeflenen açılış:

İnşaat çalışmaları devam ediyor ve projenin Ekim 2027 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığında görev yapan İnşaat Yüksek Mühendisi Doğu Çakmak projenin teknik özelliklerini aktarırken, "Projemiz 10 bin 254 metrekare alana sahiptir. 4 bloktan oluşmakta ve 8 bin 233 metrekare kapalı alanına sahip olacaktır. İçerisinde 500 kişilik açık ve kapalı nikah salonu, 2 adet seminer salonu, 2 eğitim atölyesi, 4 toplantı salonu, 1 restoran, yaklaşık 6 bin 440 metrekare büyüklüğünde açık konser ve etkinlik alanı, 464 kişi kapasiteli tiyatro ve konser gibi etkinliklerin yapılabileceği bir çok amaçlı salon olacak" ifadelerini kullandı. Çakmak ayrıca, "Taahhüt edilen süre Ekim 2027’nin sonu fakat biz bu süreyi erken alabilmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" diye belirtti.

Yeşil alan ve toplumsal katkı:

Proje kapsamında bol ağaç ve çeşitli bitkilerle zenginleştirilecek yeşil alanlar hazırlanıyor. Bu düzenleme, ziyaretçilere etkinliklerin yanı sıra dinlenme ve sosyalleşme imkânı sunacak şekilde planlandı. Belediye yetkilileri, merkezin Tarsusluların kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı bir tesis olacağını vurguluyor; Doğu Çakmak, "Tarsus’a, Tarsusluların ihtiyacı olan bir kültür, sanat ve sosyal merkez kazandırmış olacağız. Etkinlik, tiyatro, konser gibi bütün etkinlikleri tek bir çatı altında yapabilecekleri harika bir tesis olmuş olacak" sözleriyle projenin ilçeye sağlayacağı katkıyı özetledi.

İlerleyen dönemde merkezin açılış takvimiyle ilgili net tarihler ve kullanım programları belediye tarafından ilan edilecek; çalışmaların hızlandırılması hedefiyle inşaatta aralıksız mesai sürüyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN TARSUS’TA YAPIMI SÜRDÜRÜLEN ŞELALE KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL YAŞAM MERKEZİNİN EKİM 2027 SONUNDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR.