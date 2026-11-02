Sabah sisleri Bandırma'da hayatı ve trafiği yavaşlattı

yoğun sis sabah trafiğini etkiledi:

Bandırma'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yoğun bir sis tabakası oluştu. İlçenin birçok noktasında gözlemlenen sis, özellikle trafikte görüş mesafesini önemli ölçüde azalttı.

Yer yer görüş mesafesinin 100 metreye kadar düştüğü bölgelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Araçlar farlarını yakarak kontrollü şekilde ilerlerken, sabah işe ve okula gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

sürücülere uyarılar:

Yetkililer ve trafik ekipleri sürücülerin takip mesafesini koruması, hızlarını düşürmesi ve gerektiğinde sis farlarını kullanması gerektiğini hatırlattı. Ani fren ve ani manevralardan kaçınılması, dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Yoğun sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi beklendi; günlük yaşam ve ulaşımda kısa süreli aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmaya devam ettiği belirtildi.

BANDIRMA GÜNE SİSLE UYANDI