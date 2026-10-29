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Kahta'da Ebu Sadık ziyaretinde kamusal alanlar yenilendi

Kahta Belediyesi, Ebu Sadık Ziyareti'ni kilit parke, kamelya, piknik, mangal ve oyun alanlarıyla yeniledi; ziyaretçilere daha düzenli ve kullanışlı bir mekân sundu.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Kahta'da Ebu Sadık ziyaretinde kamusal alanlar yenilendi

Kahta Belediyesi çalışmayı tamamladı:

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Ebu Sadık Ziyaretinde Kahta Belediyesi tarafından yürütülen yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Uzun yıllardır bakımsız kalan alan, yapılan düzenlemelerle daha modern ve kullanışlı bir görünüme kavuştu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ile AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi bölgeyi yerinde inceleyerek uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Yapılan düzenlemeler ve sunulan olanaklar:

Alanın tamamı kilitli parke taşı ile döşendi. Ziyaretçilerin konforu gözetilerek alana kamelyalar, piknik masaları, mangal alanları ve bir otopark oluşturuldu. Ayrıca alana çeşmeler kuruldu, çocuklar için oyun grubu yerleştirildi; temizlik ve düzeni sağlamak için çöp kovaları konuldu. Çalışmalar kapsamında boyama, peyzaj ve çevre düzenleme işleri de tamamlandı.

Amaç ve başkanın değerlendirmesi:

"Kutsal yerler ve ziyaret mekânları bizim için önemli bir değerdir. Bu mekânlar, inancımızın, kültürümüzün ve manevi değerlerimizin yaşatıldığı özel alanlardır. Bu bilinçle, yıllardır bakımsız kalan ve gerekli düzenlemelerin yapılmadığı Ebu Sadık Ziyareti’ni baştan sona yeniledik.

Alanın tamamını kilitli parke taşıyla döşedik. Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte daha rahat vakit geçirebilmeleri için kamelyalar, piknik masaları, mangal alanları ve otopark oluşturduk. Ayrıca çeşmeler kurduk, çocuklarımız için oyun grubu yerleştirdik. Alanın temizliğini ve düzenini korumak amacıyla çöp kovaları yerleştirerek boyama, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını da tamamladık.

Amacımız, hemşehrilerimizin ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebileceği, huzur içinde vakit geçirebileceği alanları ilçemize kazandırmaktır. Manevi değerlerimize sahip çıkarak Kahta’mızın her noktasında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten hizmetler üretmeye devam edeceğiz."

KAHTA EBU SADIK ZİYARETİ MODERN BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU

KAHTA EBU SADIK ZİYARETİ MODERN BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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