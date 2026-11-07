Kültepe’nin statü sınavı: Kayseri kalıcı miras için umutlu

Kültepe 2028 gündeminde: şehirde beklenti yükseliyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kültepe-Kaniş-Karum Arkeolojik Alanınin 2028 yılında Dünya Mirası Kalıcı Listesi için görüşülecek olması, Kayseri'de geniş yankı uyandırdı. Kapadokya-Kültepe-Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Osman Özsoy bu gelişmenin şehrin uluslararası tanınırlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Özsoy, Kültepe'nin kalıcı listeye girmesinin Kayseri için tarihî ve kültürel bir kilometre taşı anlamına geleceğini belirterek, bunun şehir ve ülke düzeyinde koruma, tanıtım ve bilimsel çalışmalar için yeni fırsatlar açacağını söyledi.

Derneğin çalışmaları ve beklentiler:

2021 yılında kurulan derneğin çoğunluğu akademisyenlerden oluşan 30’un üzerinde üyesi bulunuyor. Özsoy, derneğin kurulmasındaki amacın geçici listede yer alan iki değeri — Kültepe (2014) ve Koramaz Vadisi (2020) — uluslararası alanda daha görünür ve korunabilir hâle getirmek olduğunu anlattı.

Dernek, alan yönetimi, uluslararası tanıtım ve altyapı gibi konularda adımlar atılmasını önemsiyor. Özsoy, kalıcı liste başvurularının sadece bir dilekçe işi olmadığını, saha yönetimi ve sürdürülebilir tanıtım stratejilerinin de gerektiğini ifade etti.

Kültepe ve Koramaz'ın taşıdığı değerler:

Özsoy, Kültepe'nin 1948'den bu yana Türk Tarih Kurumu başta olmak üzere arkeoloji camiasının sürekli ilgisini çektiğini, kazı başkanlarının ve araştırmacıların ömür boyu katkı sunduğu bir yer olduğunu belirtti. Literatürde ve uluslararası çalışmalarda Kültepe'nin yüksek bir karşılığı bulunduğunu, Anadolu'ya yazının girişinin izlerini taşımasının ve ticaret kayıtlarının korunmuş olmasının önemine dikkat çekti.

Koramaz Vadisi içinse Özsoy, beş yıllık çalışmaların ardından vadinin Ihlara Vadisi ölçeğinde doğal, tarihî ve yerleşimsel özellikler barındırdığını söyledi. Vadideki yerleşimlerin hâlen canlı olması, kaya oyma yapılar, kolumbaryumlar ve diğer kültürel öğelerin varlığı dikkat çekiyor.

Özsoy ayrıca şunları vurguladı: 'Kayseri’nin kalıcı listede henüz bir eseri yok. Bu yüzden geçici listedeki değerlerimizin kalıcı liste için oylanması Kayseri’nin değerini kat kat artıracak.' Kalıcı listede yer almanın uluslararası destekleri ve bilimsel öncelikleri beraberinde getireceğini, uzun vadede kentin kültürel ve ekonomik katkısını güçlendireceğini belirtti.

Dernek yetkilileri, başvurunun kabul edilmesi halinde sadece prestij kazanılmayacağını; koruma projelerine erişim, uluslararası iş birlikleri ve akademik çalışmalar açısından da somut kazanımlar elde edileceğini ifade ediyor. Özsoy, sürece katkı sağlayan yerel ve merkezi kurumlara teşekkür ederek, Kültepe'nin bu süreçte en şanslı aday olarak öne çıktığını söyledi.

Sonuç olarak Kayseri için 2028 görüşmesi, yalnızca bir liste değişikliği değil; kent mirasının uluslararası ortak miras statüsüne taşınması ve daha güçlü bir koruma-ağının kurulması açısından kritik bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİ'NDE YER ALAN KÜLTEPE-KANİŞ-KARUM ARKEOLOJİK ALANI'NIN 2028 YILINDA DÜNYA MİRASI KALICI LİSTESİ'NE GİRMEK İÇİN GÖRÜŞÜLECEK OLMASI ŞEHİRDE HEYECAN OLUŞTURDU.