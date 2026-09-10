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Üreticiye destek: TMO’nun çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatları netleşti

Tarım ve Orman Bakanlığı kararıyla TMO, 2026 çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatlarını açıkladı; alımlar 15 Eylül 2026'da Buldan Doğanköy'de başlayacak.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 18:32

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EDİTÖR: Berk Doğan

Üreticiye destek: TMO’nun çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatları netleşti

TMO alım fiyatlarını duyurdu:

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu duyurusunda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2026 yılı çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatlarının belirlendiğini açıkladı. Subaşıoğlu, üreticilerin emeğinin karşılığını alabilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından alım fiyatlarının önemine vurgu yaptı ve 'Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz' ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ayrıntıları:

TMO tarafından ilan edilen alım fiyatları tiplere göre şöyle belirlendi: 10 numara tipi için kilogram başına 100 TL, 9 numara için 95 TL, 8 numara için 90 TL ve 7 numara için kilogram başına 85 TL. Bu rakamlar, bölge üreticilerinin gelir beklentisini doğrudan etkileyen temel referanslar olarak dikkat çekiyor.

Alım süreci ve lojistik hazırlıklar:

TMO, çekirdeksiz kuru üzüm alımlarına ilişkin teknik altyapı, depolama kapasitesi, personel planlaması ve finansman hazırlıklarını tamamladığını bildirdi. Alımlar 15 Eylül 2026 tarihinden itibaren başlayacak ve alımların Buldan ilçesi Doğanköy Mahallesi'ndeki TMO deposundan gerçekleştirileceği belirtildi. Yetkililer, uygulamanın üreticilerin sezona güvenle girmesine katkı sunmasını amaçladıklarını vurguladı.

Denizli ve çevresindeki üzüm üreticileri için açıklanan fiyatlar, hem hasat planlamasında hem de üretim maliyetlerinin yönetiminde belirleyici olacak. Resmi açıklamanın ardından üreticilerin TMO ile iletişime geçerek alım süreçine ilişkin detayları teyit etmeleri öneriliyor.

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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