Darıca istihdam fuarı 54 firma ve 2 bin 500 adayı buluşturdu

Darıca'da 6. istihdam fuarı buluşması:

Darıca Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen İstihdam Fuarı'nda 54 firma iş arayanlarla bir araya geldi. Etkinlik İŞKUR, İMES ve İKDAY işbirliğiyle gerçekleştirildi; farklı sektörlerden firmalar personel ihtiyaçlarına yönelik stant açtı.

Katılımcılar ve başvuru süreci:

Fuarı yaklaşık 2 bin 500 kişi ziyaret etti. Gelenler, firmaların insan kaynakları temsilcileriyle görüşerek açık pozisyonları yerinde öğrenme ve doğrudan iş başvurusunda bulunma imkânı buldu. Gün boyunca stantlarda birebir görüşmeler gerçekleştirildi.

Yerel yetkililerin değerlendirmesi:

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez ve AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Akar fuarı ziyaret etti. Stantları gezen yetkililer firma temsilcilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı ve iş arayanlarla görüştü. Bıyık organizasyonun hedefini "Darıca’mızın sadece fiziki olarak değil, ekonomik ve sosyal anlamda da gelişmesini istiyoruz. Bunun en önemli unsurlarından biri vatandaşlarımızın iş sahibi olmasıdır. 6’ncı kez düzenlediğimiz bu organizasyonun her geçen yıl daha da büyümesi bizleri mutlu ediyor" sözleriyle özetledi.

Organizasyon yetkilileri etkinliğin ilçedeki istihdam imkânlarına katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti. Fuarda yer alan firmalar farklı pozisyonlar için başvuruları topladı ve iş arayanlara sektörel bilgi sunuldu.

DARICA BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 6'NCISI DÜZENLENEN İSTİHDAM FUARI'NDA, 54 FİRMA İŞ ARAYAN VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.