Darıca'da gençlere yeni fırsatlar: belediye yatırım ve projelerini anlattı

darıca'da gençlerle buluşma

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Arslan tarafından düzenlenen "Söz Gençlikte Darıca" programında gençlerle bir araya geldi. Programa AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar de katıldı. Toplantıda belediyenin eğitim, spor, kültür ve teknoloji alanlarında yürüttüğü çalışmalar, devam eden yatırımlar ve geleceğe dönük projeler gençlerin soruları eşliğinde anlatıldı.

belediyenin programları ve yatırımları:

Bıyık, belediye hizmetlerinin gençlerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesine önem verdiklerini vurgulayarak, gençlere yönelik çok yönlü imkânlar sunduklarını söyledi. Belediye çalışmalarını eğitimden spora, kültür-sanata ve teknolojiye kadar geniş bir yelpazede sürdürdüklerini belirten Bıyık, "Amacımız yalnızca hizmet üretmek değil, gençlerimizin önünü açmak, onlara yeni fırsatlar sunmak ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam oluşturmak" sözleriyle amaçlarını özetledi. Toplantıda, gençlerin eğitim destekleri, spor tesisleri, kültürel etkinlik programları ve teknoloji atölyelerine ilişkin planlara değinildi.

gençlerin görüşleri ve katılımcı mesajları:

Buluşmada gençlerin talepleri ve beklentileri doğrudan dinlendi; katılımcılar fikir ve projelerini paylaştı. Bıyık, gençlerin görüş ve önerilerinin belediye hizmetlerinin şekillenmesinde önemli olduğuna dikkat çekerek, "Gençlerimizin fikirlerine değer veriyoruz" dedi. Belediye yetkilileri, alınan önerileri projelere dönüştürme ve gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımını artıracak uygulamalar geliştirme taahhüdünde bulundu. Bıyık gençlere yönelik yaklaşımını, "Gençlerimizin hayallerine ortak oluyoruz. Darıca’nın geleceğini onlarla birlikte inşa etmeyi sürdüreceğiz" sözleriyle tamamladı.

Toplantı, gençlerle yapılan soru-cevap bölümü ve öncelikli taleplerin not alınmasıyla son buldu. Belediye, bu görüşmeleri referans alarak yürüttüğü projeleri ve yatırımları gençlerin ihtiyaçlarına göre şekillendirmeye devam edeceğini duyurdu.

DARICA BELEDİYE BAŞKANI MUZAFFER BIYIK, "SÖZ GENÇLİKTE DARICA" PROGRAMINDA GENÇLERLE BİR ARAYA GELEREK BELEDİYENİN EĞİTİM, SPOR, KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ ALANLARINDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ.