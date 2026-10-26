Efeler'e öncelik: yollar ve altyapıya 2 milyar 754 milyon liralık güçlü hamle

Aydın Büyükşehir’in son 1,5 yıllık yatırım bilançosu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın İl Başkanlığı Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda bir buçuk yılda tamamlanan ve devam eden çalışmaları paylaştı. Çerçioğlu, çalışmaların merkez ilçeye yoğunlaştığını belirterek son dönemdeki yatırımları detaylandırdı.

Efeler’de öncelik altyapı ve yol çalışmalarında:

Başkan Çerçioğlu, Efeler ilçesine son 1,5 yılda toplam 2 milyar 754 milyon TL yatırım yaptıklarını vurguladı. ASKİ tarafından yapılan altyapı hamleleri kapsamında 72 kilometre altyapı çalışması tamamlandığını ve 27 adet içme suyu sondaj kuyusunun açıldığını aktardı. Fen işleri ekiplerinin faaliyetleriyle ilçede 53 kilometre yolu bitirdiklerini, yol çalışmalarının halen sürdüğünü söyledi. Ayrıca 30 kilometre otokorkuluk çalışmasının da tamamlandığını belirtti.

Çerçioğlu, Efeler’de hayata geçirilen projeler arasında Aydın Büyükşehir Belediyesi Spor ve Etkinlik Merkezi, Işıklı Doğal Yaşam Parkı, Taşdöner Sineması, Tabakhane Köprüsü, Kızılçay Köprüsü, A1 Kanal Yolu Köprüsü, Adnan Menderes Bulvarı düzenlemesi, Ağız Diş ve Sağlığı Polikliniği, Diş Protez Laboratuvarı ve Ayban hattı gibi yatırımların bulunduğunu söyledi.

Yol ağında hedef: yapılmayan yol bırakmamak:

Efeler’de planlanan ve yapımı süren yollar listelenirken Başkan Çerçioğlu şu taahhütte bulundu: 'Yapılmadık, asfaltlanmadık yol bırakmayacağız'. Sıraladığı güzergâhlar arasında 19 Mayıs Bulvarı, Kubilay Caddesi, Ege Caddesi, Egemenlik Bulvarı, Işıklı Bulvarı, Sanayi Alt Caddesi ile Zeybek 1, 2 ve 4 caddeleri yer aldı. Ayrıca Kuyulu-Şevketiye yolu, Kalfaköy-ADÜ yolu, Danişment, Horozköy, Balıköy, Alatepe, Gözpınar, Dalama Kuloğulları, Umurlu Çayyüzü, Musluca, Eğrikavak, Yayla ve Zeytinköy yolları gibi birçok hattın çalışmaları devam ediyor.

Toplantıda Çerçioğlu, Çıldır Havalimanı’nın da ticari uçuşlara açılacağını bildirerek, 'Aydın’a şimdiden hayırlı uğurlu olsun' dedi ve Cumhurbaşkanı’na Aydın halkı adına teşekkürlerini iletti.

Aydın genelinde ulaşım ve kavşak düzenlemeleri:

Genel planlamaya dair açıklamada Çerçioğlu, Yenidörtyol çalışmalarının ardından otoban kavşağına kadar tüm kavşakların yeni nesil düzenlemelerle yenileneceğini söyledi. Mahallelere yönelik hizmet dağılımında küçük-büyük ayrımı yapılmadığını, tüm mahallelere altyapı ve üst yapı hizmetlerinin götürüldüğünü vurguladı. Başkan, Aydın’ın hizmetle büyümeye devam edeceğini belirtti.

Toplantı konuşması, hem Efeler’e yapılan somut yatırımların boyutunu hem de Aydın genelinde planlanan yol ve altyapı hamlelerinin ölçeğini ortaya koydu. Yapılan açıklamalar, önümüzdeki dönemde saha çalışmalarının süreceğini ve ilçelerin ulaşım altyapısında belirgin iyileşmeler hedeflendiğini gösteriyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, SON BİR BUÇUK YILDA 17 İLÇEDE YAPILAN VE DEVAM EDEN YATIRIMLARI AÇIKLAYARAK, "YAPILMADIK, ASFALTLANMADIK YOL BIRAKMAYACAĞIZ" DEDİ.