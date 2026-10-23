Darp edilen kişi tedaviyi reddedip evine yakın arsada baygın halde bulundu

Eskişehir'de sokak kavgası sonrası sağlık ekiplerine direnç gösteren yaralı bulundu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan kavga sonucu darp edilen bir şahıs, çevredeki esnafın müdahalesine rağmen sağlık ekiplerinin tedavisini reddetti ve bölgeden ayrıldı.

olayın gelişimi:

Olay sırasında ağzı ve yüzü kanlar içinde olan yaralının yardımına pazarcı esnafı ve yanındaki kadın yakını koştu. Yaralı, bölgeye gelen ambulansı gördüğünde, yanındaki kadınla birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı. Kavganın çıkış nedeni henüz belirlenemedi; yaralının kimliği de açıklanmadı.

sağlık müdahalesi ve soruşturma:

Yapılan ihbar ve takip çalışmaları sonucunda, şahsın ilerleyen saatlerde evinin yakınındaki boş bir arsada baygın halde olduğu tespit edildi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak emniyet güçleri tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında kavganın nedeni ve olaydaki diğer kişilerle ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ESKİŞEHİR'DE DARP EDİLDİKTEN SONRA SAĞLIK EKİPLERİNİN TEDAVİSİNİ REDDEDİP KAÇAN ŞAHIS, EVİNİN YAKININDAKİ BOŞ ARSADA BAYGIN BULUNARAK HASTANEYE KALDIRILDI.