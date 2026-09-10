Datça'da Peter Pan operasyonu: 9 şüpheli ve kaptan adliyeye sevk edildi

Operasyon ve gözaltılar:

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, dosyası istinafta bulunan ve FETÖ/PDY suçundan işlem gören şahısların yurt dışına yasadışı yollarla kaçış girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Datça açıklarında bir operasyon gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle durdurulan Peter Pan isimli teknede toplam 12 kişi yakalandı; bunların 9u FETÖ mensubu, 1 tekne kaptanı ve 2si çocuktu.

ele geçirilen deliller ve tekneye el konulması:

Teknede yapılan aramada 40.080 euro, 200 Amerikan doları, 4.752 Türk lirası para ile birlikte 3 adet sahte Belçika kimliği bulundu. Operasyonda kullanılan Peter Pan 1 adlı tekneye el konuldu.

şüpheliler ve adliyeye sevk:

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan şahıslar arasında bulunanların isim ve görevleri şöyle: M.S. (özel okul öğretmeni), S.B. (yurt müdürü), Y.G. (öğretmen), H.A. (işçi), M.D. (tekniker), N.K. (okul müdürü), M.K. (öğretmen), D.G. (öğretmen) ve H.A. (ihraç zabit katibi). Bu 9 şüpheli hakkında FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan işlem yapıldı; tekne kaptanı H.Y. hakkında ise FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme ve Göçmen Kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı. İşlemlerinin ardından toplam 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yakalanan 2 çocuk ise işlemlerin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi.

10 ŞÜPHELİ ŞAHIS İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.