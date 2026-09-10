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Esenler'deki kapalı hastanenin içi belgelendi: terk edilmiş yenidoğan ekipmanları ortaya çıktı

Esenler'de ruhsatı iptal edilen hastanenin yaklaşık iki yıldır atıl yenidoğan bölümleri, Mustafa Kurt tarafından belgesel amaçlı görüntülendi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:29

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Esenler'deki kapalı hastanenin içi belgelendi: terk edilmiş yenidoğan ekipmanları ortaya çıktı

Esenler'deki kapalı hastanenin içinden görüntüler

Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasıyla gündeme gelerek ruhsatı iptal edilen İstanbul Esenler'deki hastanenin atıl haline ait iç görüntüler, içerik üreticisi Mustafa Kurt tarafından kayda alındı. Binada yaklaşık iki yıldır kullanılmayan bölümlerde, yenidoğan yoğun bakımında kullanılan ekipmanların ve ameliyathane düzeninin hâlen yerinde olduğu görüldü.

bulunan ekipmanlar ve fiziksel durum:

Videoda, yenidoğan yoğun bakımında kullanılan kuvözler, çeşitli tıbbi cihazlar, bilgisayarlar ile ilaç ve sarf malzemelerinin bulunduğu; ameliyathanenin de büyük ölçüde olduğu gibi bırakıldığı dikkat çekiyor. Kurt, ekipmanların hâlâ binada durduğunu belirterek söz konusu malzemelerin korunması ve kötüye kullanımın önlenmesi gerektiğine işaret etti.

soruşturmanın seyri ve kapanış süreci:

"Yenidoğan Çetesi" adlandırmasıyla bilinen soruşturma, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne 2023 yılında yapılan ihbarın ardından başladı. İhbarın CİMER üzerinden 21 Mayıs 2023'te İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne iletilmesinin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. 26 Nisan 2024 tarihindeki operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturmayla bağlantılı bazı hastanelerin ruhsatları daha sonra iptal edilerek faaliyetlerine son verildi.

Hastanenin kapatılmasının üzerinden yaklaşık 1 yıl 11 ay geçti. Kurt'un kaydında, binanın uzun süredir kullanılmadığı ve tıbbi materyalin ortamda bırakılmış halde olduğu vurgulanıyor.

Kurt, görüntüleri alırken binaya gizlice girdiğini ve giriş sırasında yaralandığını belirtti. Ayrıca, "Kimse bu hastaneye girmesin. Ben sadece belgesel amacıyla girdim" sözleriyle hastanenin açık ismini paylaşmama gerekçesini, hırsızlık veya benzeri olayların yaşanmaması amacıyla açıkladı.

Kayda alınan görüntüler, soruşturmanın ve yaşanan iddiaların kamuoyundaki gündemde kalmasını sağlama amacı taşıyor. Kayıtlarda yer alan ekipmanların fiziksel durumda bırakılmış olması, yetkili kurumların inceleme ve koruma sorumluluklarını gündeme getiriyor.

KAMUOYUNDA &quot;YENİDOĞAN ÇETESİ&quot; SORUŞTURMASIYLA GÜNDEME GELEN VE RUHSATI İPTAL EDİLEREK...

KAMUOYUNDA "YENİDOĞAN ÇETESİ" SORUŞTURMASIYLA GÜNDEME GELEN VE RUHSATI İPTAL EDİLEREK FAALİYETLERİNE SON VERİLEN İSTANBUL ESENLER'DEKİ HASTANENİN SON HALİ, İÇERİK ÜRETİCİSİ MUSTAFA KURT TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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