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Kocaeli'de otobüsün şerit manevrası otomobili kıl payı sıkıştırdı

Kocaeli D-100'de Tokat Seyahat otobüsünün şerit değiştirirken bir otomobili sıkıştırdığı, sürücünün son anda frenle kazayı önlediği anlar araç kamerasında.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:27

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kocaeli'de otobüsün şerit manevrası otomobili kıl payı sıkıştırdı

Kaza anı ve araç yerleşimi:

Kocaeli D-100 kara yolu İstanbul istikameti, Dilovası rampa mevkiinde ilerleyen araçlar arasında aniden tehlikeli bir durum oluştu. Ortada seyreden otomobilin sağında bir tır, solunda ise Tokat Seyahat firmasına ait, plakası 60 BD 803 olan yolcu otobüsü bulunuyordu.

İddiaya göre otobüs, şerit değiştirirken otomobilin bulunduğu alana doğru yöneldi. Otomobil sürücüsü, otobüsün yaklaşmasını fark edip ani fren yaptı; tır ile otobüs arasında kalan araç, sürücünün müdahalesiyle muhtemel bir çarpışmadan kıl payı kurtuldu.

Görüntüler ve sürücünün tepkisi:

Olay anı, otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün şerit manevrası sırasında aradaki boşluğu daralttığı, otomobil sürücüsünün ise son anda frene basarak çarpışmayı önlediği net şekilde görülüyor. O anlarda yaşanan panik ve ani fren nedeniyle zincirleme bir kazanın eşiğinden dönüldü.

Sürücünün zamanında müdahalesi, olası bir can ve mal kaybını engelledi. Görüntüler, şerit değişimi yapılan araç ile çevresindeki araçlar arasındaki mesafenin korunmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Yetkililerin ve görgü tanıklarının değerlendirmesi beklenirken, uzmanlar yoğun trafikte ani şerit değişikliklerinin risk oluşturduğunu, doğru sinyal verilmesi ve takip mesafesinin korunmasının hayati olduğunu vurguluyor.

KOCAELİ’DE SEYİR HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜNÜN ŞERİT DEĞİŞTİRİRKEN BİR OTOMOBİLİ SIKIŞTIRDIĞI ANLAR...

KOCAELİ’DE SEYİR HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜNÜN ŞERİT DEĞİŞTİRİRKEN BİR OTOMOBİLİ SIKIŞTIRDIĞI ANLAR ARAÇ KAMERASINA YANSIDI. OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ, SON ANDA FREN YAPARAK KAZADAN KURTULDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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